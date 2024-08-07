來稿｜凡事水到渠成　香港早晚有大著數

來稿作者：周海平



香港體育健兒好樣的。巴黎奧運，兩塊金牌，兩塊銅牌，令香港精神再一次迴蕩在歐洲的上空。「一國兩制」的香港青年，為國家增光添彩；為香港帶來榮譽。

令人欣慰的是：奧運開賽以來，充滿愛心的各類不同政見的香港人，自發地凝聚對香港體育健兒的關注度，尤其是很多人半夜三更爬起來，收看香港運動員的決賽實況，令我們自豪地說：香港人的包容和愛心從來沒有泯滅。

我看到政務司長陳國基出來說，本屆政府最大的成就，是在最快的時間裡，令到香港由亂而治，香港從此發生翻天覆地的變化：香港社會正在發生巨變；正在快速融入大灣區；正在悄然無聲融入國家發展大計。這當然是好事情。

我記得，2020年7月，國家主席習近平來香港出席香港回歸中國25週年暨新一屆香港特區政府就職典禮上說「香港好，國家好；國家好，香港更好」。香港永遠和祖國聯繫在一起。香港是國家的掌上明珠。

香港好，好在哪裏？應該有具體的指標。

指標一：GDP總量。我們說經濟增長率；2024年世界風雲變幻，愛國者治港團隊雖然殫精竭慮，經濟增長水平還是很要真章。

指標二：財政盈餘。通俗講，香港的錢袋子是否殷實。雖然財政赤字有點驚，高槓桿發展可能是當今時髦的做法。但老話說「巧婦難為無米之炊」，有錢或許更加重要。

指標三：民生改善。比如居民的絕對收入增長；食品開支佔比的恩格爾係數；最低人工工時標準；公共醫療服務水平（比如公立醫院的數量以及千人病床數的增長）；12年義務制教育（尤其是DSE應試教育）的橫（縱）向比較；高等教育在世界的排名；青年就業率以及學有所長，學業對口以及市場價值情況；實業與人文價值人物的打造；老有所養、老有所依的社會保障體系的建立。

這些實打實的東西，是所有香港奮鬥過程中的終極目標，來不得半點虛假，是多少就是多少，感覺比KPI指標還要重要，絕對反映管治水平的高低。

香港更好，又好在哪裏？我也展望一下。

一是終於有了雙普選的時間表。上個月，我看到外交部駐香港特派員公署出來說，5至10年內，香港會迎來好日子。我猜想應該是落實雙普選。香港人終於有了眾望所歸的期盼。

二是香港「一國兩制」模式，將成為中國夢的響噹噹名片，走出大中國，走向全世界，為中國式現代化的實現做出巨大貢獻。

三是香港無論怎麼搞，都是國家的不可替代的對外窗口形象，香港只會越來越好，不可能越來越糟，中國的作為，香港人的勤奮，香港早晚為世界所重新接納。

雖然未來充滿希望，但現實問題仍然要敢於面對。這兩年，香港表面平靜，其實波瀾洶湧。很多看似小事情，卻足以窺見全豹。

先說好的地方，比如中央政府對香港的關懷，可謂溢於言表，好多事情也是絞盡腦汁，明眼人看得一清二楚。不好的地方也是明顯不過，比如民間的一些衝突和矛盾，如地鐵和公共巴士上，以及的士車裡，大陸與香港居民的語言碰撞。還有內地同胞來港購物和用餐時，與本地人的文化衝突，以及民生對經常性開支項目，比如高價的石油氣和電力的壟斷，還有青年人公屋申請與劏房問題，以及青年人的躺平現象。

這些看似小事，可能需要針對性的研究，並有實實在在的解決方案才行。畢竟香港與深圳儘一河之隔，居民什麼事情都會做比較。老實說，需要我們的「解鈴人」解決的。

過去，中國有句成語「水到渠成」。香港人也形容「水」是財富，是著數，是好東西。我相信未來的香港之水，一定是國家給予香港居民的真正福祉，以及幸福的未來。這符合國家的利益，符合港人的訴求，更符合中華民族大團結的終極目標。是指日可待的。

作者周海平曾在廣東電子電器製造企業任職，現為退休人士，來港定居15年。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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