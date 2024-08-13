來稿｜南亞國家再一個「倒下」

來稿作者：陳文坪



2020年春一波又一波冠病爆發後的全球三年大流行，不但改變了世界格局，也衝擊地緣政治，更改變了全球供應鏈，影響可說是深遠。即便來到后冠病時代，這一波衝擊還是沒有停止。南亞國家的孟加拉哈西娜（Sheikh Hasina）總理，正是被大流行餘波衝擊而「倒下」的政府。

在哈西娜總理當政的15年裏，經濟雖有發展，但孟加拉還是處於被聯合國列入最不發達國家之列。現雖已達到脱離最不發達國家的三個標準，也處於進入發展中國家的審查過渡期。但至今為止，孟國經濟發展還沒達到聯合國所設定的「發展中國家」標準。孟國經濟欠佳，可以從另一個「窗口」觀察到，孟國大量年輕勞工到東南亞國家的馬來西亞、新加坡從事農業種植、工地建築、道路維修、海事工程等工作，便可看出。

三年的冠病大流行，使1億7000多萬人口的孟加拉這個南亞國家的經濟受到重創而雪上加霜。加之官員貪腐、裙帶關係，人民雖不至於民不聊生，但大量年輕人失業，無事可做，成了社會的一大隱憂。更甚的是哈西娜以為手握大權就可以為所欲為，在今次的反政府示威抗議中，下令保安部隊對示威者開槍鎮壓，導致近300人死亡。促使軍方不得不干預，選擇站在人民這一邊。這也是加速迫使總理哈西娜及家人驚慌失措出逃至印度，並宣佈「辭去」總理一職。孟國軍方不再支持哈西娜政府，是不可忽視的一股關鍵力量。

大流行期間，經濟受到重創而債台高築，導致政府垮台也發生在南亞的另一個國家——斯里蘭卡（Sri Lanka）。

2022年，斯里蘭卡面對1948年獨立以來最嚴重的經濟危機。該年4月中旬，斯里蘭卡出現外債債務違約，6月底汽油庫存見底，每天限電時間延長。社會出現民不聊生，人民肚子鬧革命的現象，就如過去一些歷朝歷代的農民起義性質類同。人民與其坐以待斃，不如起來革命到底。可能還有條生路，否則，就是滅亡。

7月9日，數十萬斯里蘭卡反政府示威群眾衝進總統府，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在示威前撤出到安全地方躲避。然而，憤怒的示威者卻放火焚燒斯里蘭卡總理的住家。然而，多天未露面的拉賈帕克薩看情勢不妙，也在7月13日乘坐一架軍用飛機離開斯里蘭卡，驚恐逃走到馬爾代夫而下台。

斯里蘭卡國家破產，沒有糧食、藥品、汽油等民生最基本生活必需品。這就是濫權的結果。斯里蘭卡總統、總理都是親兄弟，一起管理國家。但奇蹟並沒有出現，反而讓國家陷入動盪不安，物價高漲，外匯耗光，只能求助國際貨幣基金等組織貸款。

無論是斯里蘭卡（前）總統拉賈帕克薩，還是孟加拉（前）總理哈西娜的下台，都與經濟息息相關。前者任人唯親，管理國家不當，過渡舉債，國庫空虛，基本民生必需品供應都難以滿足人民需求。後者在取得政權後，集大權於一身。哈西娜自己兼任六個政府部門部長，如國防部長，電力、能源與礦產資源部長，勞工和就業部長，文化部長。

如此大權握在手中，哈西娜政府並沒有用心治理國家，發展經濟，而是以打擊政敵為手段，搞到大選沒有反對黨願意參選，其執政合法性也遭受質疑。另一方面，政府為維護自身利益而鉗制言論自由，甚至不允許批評政府的言論出現在社媒體上，也令孟國人民非常反感。在大量年輕人失業的年頭，因改革而維護既得利益者引發大規模示威騷亂，造成警民衝突，導致數百人死傷。

孟加拉是個農業國家，出口少，能賺取的外匯不多。國際援助是外匯儲備的重要來源，也是投資發展項目的主要資金來源。孟國財政部《2023年經濟評論》中提到，截至2024年3月底，外匯儲備總額約為194.5億美元。但截至2023年2月對外貿易情況總額只有約838億美元，其中出口額約為350億美元；進口額卻是488億美元。

從這裏可以看出，進口額多過出口額，不但沒能增加外匯，反而需要用更多外匯去進口貨物。冠病大流行期間，全球供應鏈中斷，進口貨物價格高漲，加劇了國內的高通貨膨脹。以孟加拉的外匯儲備只區區不到200億美元，是難以應付進口貨物的。

今年7月初，時任孟加拉總理哈西娜時隔五年再次訪問中國，與習近平主席、李強總理等中方領導人舉行會談，並尋求中方給予「援助」。訪問期間也與中方簽署20項合作協議，包括一筆總額達50億美元的中國貸款，以增加該國日益減少的外匯儲備。據報道，這筆資金將以人民幣計價，為出口商提供融資渠道，用於支付從中國進口的急需原材料。

然而，不到一個月，哈西娜就倉惶下台並逃離孟國，中孟關係會走向如何？中方須多做一些「補救」功課的。

任何有遠見的政府領導人，對改善民生，提升人民生活水平，都視為己任。因此，制定良好的經濟政策，創造更多的就業機會，才能提高人民的收入水平。但是，哈西娜從2009年再次當選總理至2024年，已連續執政15年，在政壇上其實不算短了，其經濟發展還是讓孟國處於貧窮的國度。

對人民來說，經濟增長和社會進步都是重要的，更是執政者不能忽悠的。更何況長期執政的哈西娜政府，無法改善人民生活，還採取極端的鎮壓行動，這應是「壓垮哈西娜政府的最後一根稻草」。

作者陳文坪，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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