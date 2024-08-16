來稿｜破除利益固化藩籬　解決香港土地問題

來稿作者：劉觀沃



大家都喜歡把新加坡和香港做比較，兩者都是世界金融、航運和貿易中心。其實，很多人認識都有不足。新加坡的最大產業不是金融業，而是製造業。在新加坡，製造業貢獻了GDP的22%。新加坡是和鹿特丹，休斯頓齊名的世界三大石油提煉中心之一，而且，它還是半導體、生物醫藥、精密工程的製造中心。而反觀香港，製造業幾乎為零，工業嚴重空洞化，一旦發生金融危機或者週邊因素不明朗，沒有工業支撐的經濟就會陷入困境。新加坡的裕廊工業區，面積超過60平方公里，幾乎全靠填海得來。而香港最大的大埔工業園，面積僅僅0.75平方公里，裡面也沒有一間像樣的企業。夢想發展成為亞洲的矽谷、科創中心？以何發展？如何發展？談何發展？連土地都沒有，哪個投資者會來發展？

最近，看新聞和報紙，映入眼簾最多的熱點好像是「改革」這兩個字，而進行大刀闊斧的改革，前提是要破除藩籬。破除誰的藩籬？當然是固化利益的藩籬。其中最大的藩籬非土地問題莫屬。土地問題處處掣肘香港發展，什麼中醫藥中心、科創中心、數碼港，無一不是因土地問題而一次又一次地錯失良機。

今天，香港正處於改革的十字路口，何去何從，政府似乎一籌莫展。香港最迫切需要改革的地方一房屋問題，二是發展問題。解決了房屋問題，香港的民怨就會舒解。之前的上街運動，講得通俗一點，不就是為了生活上吃得好一點，住得好一點嗎，玩得開心一點嗎？政治問題迎刃而解，政府就會得民心，而得民心就會得天下，這是千古不變的定律；至於發展問題，香港財政充裕，萬事俱備，只欠東風，而「東風」就是可成片開發的土地，政府必須以低價，減稅方式吸引有實力的投資者進駐，讓投資者開展其龐大業務。這兩個問題，都涉及土地，政府沒有理由一點敏銳的觸角、嗅覺都沒有。歷屆政府樣樣都慢人一拍，可謂是「執輸行頭，慘過百家」。

從谷歌衛星地圖一看，香港幾乎是一大片綠色，土地開發程度不到25%。這對一個國際化城市來說，如此低程度的土地開發率實屬舉世罕見。香港真的缺乏建築房屋的土地？非也！相反，香港有大把的土地，只是沒有開發而已。香港土地面積1100平方公里，住宅面積只用了77平方公里。剩餘的土地除了郊野公園、保護區之外，還有300多平方公里可以開發。

新加坡的人口密度早已超過香港，而深圳最近幾年因吸引大量人才，也以8800人/平方公里的人口密度超越香港。但諷刺的是，深圳和新加坡的人均居住面積都是香港的兩倍，這是一個什麼概念呢？人家的房子比你的大兩倍，你還好意思說那是因為自己沒土地建那麼大的房子，但事實上你的人均土地比深圳和新加坡還多，你不汗顏嗎？

明明有那麼多的土地，有那麼多的地方可以填海，但政府就是沒有辦法，也沒有勇氣去破除固化利益的藩籬。多年來，開發棕地受阻，填海造地受挫，沒有新土地，香港住房問題，發展問題如何解決？基本法規定，香港土地資源屬於中華人民共和國政府，由香港特區政府負責管理、使用、開發、出租或批給個人、法人或團體使用或開發。但當遇到問題時，香港政府自己不想辦法去破除這道藩籬，把土地使用權掌握在自己手裡，難道又要把球拋給土地資源的最終擁有者——中央政府不成？那就真的太不爭氣了！

作者劉觀沃是教師，曾在一間大型跨國物流公司任職進口部客戶服務。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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