楊莉珊｜高規格紀念鄧小平　象徵改革事業永不停步

昨日（8月22日）是中共已故最高領導人鄧小平誕辰120年，近日全國民眾在網上自發各種懷念小平同志的行為，不僅因為他推動改革開放，更因為他力排眾議堅持解放思想，實事求是，團結一致向前看，才能讓中國的改革開放事業走到今天。「解放思想」這一句格言也是一份堅持，雖已提出四十多年，但在以「研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題」為主題的三中全會召開後的今天，仍具有特殊的指導意義，值得中央高規格紀念。



來稿作者：楊莉珊



1978年12月13日，鄧小平在中央工作會議閉幕會上發表了題為《解放思想，實事求是，團結一致向前看》的重要講話。他指出，解放思想，實事求是，團結一致向前看，才可以堅持改革的道路。時值改革開放的初期，鄧小平先生透過這番話傳達出一個重要的指導思想，這不僅為當時的中國注入了新的活力，也為後來的全面深化改革奠定了堅實的基礎。結合當前的三中全會主題，我們可以深刻感受到鄧小平這一思想的深遠影響和現實意義。

首先是解放思想。鄧小平在講話中指出，只有思想解放了，我們才能正確地解決過去遺留的問題，解決新出現的一系列問題，正確地改革同生產力迅速發展不相適應的生產關系和上層建筑，根據我國的實際情況，確定實現四個現代化的具體道路、方針、方法和措施。

很明顯，「解放思想」是對傳統思維定式的挑戰，鼓勵人們勇於突破固有的思維模式，以更加開放的心態去面對和解決新的問題。這種思想對今天的中國依然具有重要意義，今天的中國面對多變的國際環境、日新月異的科技環境、甚至訊息萬變的輿論環境。過往改革成功的經驗已不足以解決將要面對的新的挑戰，因此我們需要不斷解放思想，敢於創新，才能在全球競爭中立於不敗之地。

其次，「實事求是」也是我國成功改革的關鍵因素之一，因為無論在進行任何工作和決策時，這都是必須堅持的基本原則。無論是在經濟建設、政治改革還是社會管理中，我們都要從實際出發，尊重客觀規律，確保政策的科學性和有效性。這一原則不僅在過去指導了中國的發展，也對今天的中國有著重要的指導意義，再進一步深化改革的道路上，必然會遇到多種新的挑戰，解決問題的唯一標準就在於客觀深入了解問題的本質，用科學手段來有效解決。

最後，「團結一致向前看」則強調了團隊精神和共同目標的重要性。在全面深化改革的過程中，我們需要凝聚全社會的力量，共同推進中國式現代化。這種團結協作的精神，不僅可以提高政策執行的效率，更能激發全民族的創造力和創新精神。

影響國家發展軌跡的「三中全會」明確國家發展的焦點就在於「進一步全面深化改革、推進中國式現代化」，這既是對鄧小平先生所主導的改革開放的延續，也是一種推進。鄧小平的這一思想為「進一步全面深化改革」提供了重要的理論支撐和行動指南，全面深化改革必須聚焦推進中國式現代化這個主題，而要實現這一主題，就必須繼續解放思想，實事求是地分析和解決一個個在改革路上出現的問題，同時保持全社會的團結和協作。

雖然今天的中國所處的環境與40多年前迥然不同，但鄧小平先生提出的「傳統藥方」依然有效，「解放思想，實事求是，團結一致向前看」的思想對今天的中國仍然具有重要的啟示作用。它不僅是我們應對複雜多變國內外形勢的重要武器，更是我們推動全面深化改革、實現中國式現代化的強大動力。在新時代背景下，我們要繼續傳承和發揚這一思想，為實現中華民族的偉大複興而努力奮鬥。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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