來稿｜鄧小平貢獻的世界意義和香港意義

來稿作者：楊華勇



8月22日是中國改革開放和現代化建設的總設計師鄧小平誕辰120週年紀念日，中共中央舉行紀念鄧小平同志誕辰120周年座談會，習近平主席發表重要講話強調，必須繼續深入學習運用鄧小平理論，把他開創的中國特色社會主義事業繼續推向前進。

央媒在此之前密集發文紀念回顧。作為鄧小平主要遺產的改革開放和中國現代化，也再次成為各方討論焦點。此前幾天，各級黨媒發表紀念文章，中國郵政發行紀念郵票，鄧小平的家鄉舉辦紀念書畫展，關於鄧小平的書籍和電影也集中在八月發行和上映。

鄧小平1978年通過中共十一屆三中全會開啟了改革開放和社會主義現代化建設新時期，而2013年習近平主導的十八屆三中全會同樣具有里程碑意義，開啟了全面深化改革、系統整體設計推進改革的新時代。

中共黨刊《求是》8月發表的《把鄧小平同志開創的中國特色社會主義偉大事業不斷推向前進》，其中稱，「鄧小平，一個銘刻在億萬人民心中不朽的名字」，還提及習近平曾將鄧小平的改革開放譽為「近代以來實現中華民族偉大復興的三大里程碑」之一。在該文的後半段，還把二十大之後習近平頻繁提及的「中國式現代化」，歸於鄧小平的發明——「鄧小平同志親切地把我們的社會主義現代化事業命名為『中國式的現代化』」，並將剛剛結束的二十屆三中全會進行鏈接，稱為中國「從趕上時代到引領時代的偉大跨越」過程中的重要節點。

作為「一國兩制」偉大構想的提倡者、創立者，鄧小平對香港未來的思想理念具有相當前瞻性，並為香港築起的未來道路有著極為深遠的意義。鄧小平一生經歷「三起三落」，在文革後致力推動改革開放，創造性地提出「一國兩制」，為中國的發展和統一事業作出了很偉大的貢獻，四十年前，鄧小平衝破時代局限及思維樊籠，高瞻遠矚地提出「一個國家、兩種制度」的革命性社會政治主張，具有非凡的發展戰略眼光及深邃的改革膽識。可以說，「一國兩制」就是隨著時代變遷而必須與時俱進改革的遠見卓識。

改革伊始，鄧小平高屋建瓴地思考和設計中國改革開放社會主義是前無古人的嶄新事業，沒有任何現成的方案可資借鑒，只能在實踐中一步步探索。在中華民族的發展過程中，在中華民族的發展過程中，鄧小平開創中國特色社會主義道路的歷史貢獻是前無古人的。

十一屆三中全會之後，改革開放成為中國社會發展最鮮明的特點。在鄧小平的領導下，這場激蕩風雲的大改革大開放，極大地調動了億萬人民的積極性，使我國成功實現了從高度集中的計劃經濟體制到充滿活力的社會主義市場經濟體制、從封閉半封閉到全方位開放的偉大歷史轉折。只要不帶偏見，任何人都不會質疑鄧小平開創的改革開放對於中國發展的重大意義。改革開放之前，中國是一個貧窮落後的國家，僅僅40多年，中國已經成為世界第二大經濟體，14億人民總體上過上了豐衣足食的小康生活。這是中國歷史上任何一個盛世都不可比擬的。

中國已經成為世界經濟穩定增長的重要力量。根據世界銀行計算，2002-2010年，中國在世界GDP的比重持續增加，中國對世界GDP增量的貢獻率，2003年是4.6%，2009年增長到14.5%，成為全球第二大經濟體和第一大貢獻國。根據高盛研究，2000-2009年，中國對世界經濟的累計貢獻率已經超過20%，高於美國。2009年，中國進口量增長2.8%，是主要經濟體中唯一進口呈現增長的國家。在全球貿易下降12.9%的情況下，中國進口值仍然超過1萬億美元，成為世界第二大進口國，為全球經濟復蘇做出了重要貢獻。

鄧小平是中國改革開放和現代化建設的總設計師，同時又是對世界和平與發展產生深遠影響的歷史偉人。他把推動中國改革開放和社會主義現代化建設同維護世界和平與發展緊密聯系，在對國際形勢的冷靜觀察和深入思考中作出實行改革開放的歷史性決策﹔他領導推動的改革開放，不僅深刻改變了中國，而且影響了世界，促進了世界和平與發展。

和平與發展這兩個問題，直接涉及人類生存和世界命運。鄧小平關於和平與發展是當今世界兩大問題的判斷，具有劃時代的意義。從中國來看，它改變了過去基於革命與戰爭的時代判斷，明確了通過爭取較長時間的和平國際環境進行國內建設的必要性和可能性，為中國在復雜的國際局勢中冷靜沉著、抓住機遇、發展自己，提供了明確指針。從世界來看，它揭示了當今世介面臨的最突出的矛盾和最主要的特徵，抓住了觀察和解決各種問題的要害，為人們解決根本問題和主要任務提供了一把鑰匙。今天，鄧小平的這一重大判斷經受住歷史與時間的考驗，不僅成為全黨共識，也在世界範圍內得到廣泛認同，維護和平與促進發展已成為世界人民為之奮鬥的共同目標。

2022年是鄧小平提出「一國兩制」偉大構想40周年。在「一國兩制」提出之時，改革開放剛剛起步，內地奇跡般的經濟持續高速增長尚未開始，更沒有過管理一個「資本主義」社會經濟體的經驗，因此「一國兩制」能否成功，香港前途走向何處，國際社會普遍存在疑慮。典型的例子是美國《財富》雜誌「未卜先知」，在回歸前兩年就發表封面文章，預言「香港已死」。然而事實勝於雄辯，僅僅10年後，香港在「一國兩制」下保持繁榮穩定，充滿發展活力。於是2005年6月，《財富》在最新一期雜誌上發表文章《OOPS！HONGKONG IS HARDLY DEAD》(哎喲，香港根本死不了)，在正文開頭第一句即承認：「啊，我們錯了！」香港經濟、貿易、金融、法治等各項指標所證明，時至今日，香港經濟保持平穩發展，各項社會事業邁上新台階，「一國兩制」在香港的實踐是成功的，取得的成就是有目共睹的。

「和平統一、一國兩制」，確實是當代世界上國家統一理論中從未出現過的新思想，獨具「中國特色」。撒切爾夫人曾稱之為「天才的傑作」。鄧小平本人就講: 「一國兩制」這是個新事物。這個新事物不是美國提出來的，不是日本提出來的，不是歐洲提出來的，也不是蘇聯提出來的，而是中國提出來的，這就叫中國特色。

1984年鄧小平先生在會見基本法起草委員時，曾寄語各位委員，「我們的『一國兩制』能不能夠真正成功，要體現在香港特別行政區基本法裏面」，「這個基本法很重要。世界歷史上是沒有這樣一個法，這是一個新的事物」，「基本法是個重要的文件，要非常認真地從實際出發來制定。我希望這是一個很好的法律，真正體現『一國兩制』的構想，使它能夠行得通，能夠成功。」今天回顧鄧小平的這些話，我們能夠真切感受到，基本法為「一國兩制」的實踐提供法律保障，是香港繁榮穩定的基石，有力的證明「一國兩制」能夠行的通，能夠成功。

2014年《一國兩制在香港的實踐》白皮書有一個重要論斷，「憲法和香港基本法共同構成香港特別行政區的憲制基礎」。2017年國家主席習近平指出：「回歸完成了香港憲制秩序的巨大轉變，中華人民共和國憲法和香港特別行政區基本法共同構成香港特別行政區的憲制基礎。」這些對於憲法和基本法的權威表述，預示著香港未來的走向。

現在，歷史的車輪已行進到以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。讓我們牢記鄧小平理論的核心要義，不斷推動「一國兩制」實踐行穩致遠，堅持高質量發展作為新時代的硬道理，並且堅持深入改革開放的步伐，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，為實現中國式現代化事業而貢獻香港智慧，不懈奮鬥！

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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