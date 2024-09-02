仲點論政｜互聯網普及率背後隱含的意義

來稿作者：劉仲恒



世事多變，適者生存，這是亙古不變的道理。互聯網的出現改變了生活，在做生意的層面也是一樣。有了互聯網對於管理供應鏈、尋找原材料來源、擴展市場等方面都可以起著顯著的作用。自從互聯網普遍使用以來，很多國家的經濟發展都跟互聯網的使用率挂上了關係。

我們自己都是用家，互聯網可以怎樣讓生活更方便、舒適，我們心裏明白。在經濟層面，情況也是那樣。使用互聯網可以在供給面和需求面推動經濟的發展。有了互聯網，找資料、安排商務的速度快了，於是員工可以更快完成任務，也往往能達到更高的品質標準，所以互聯網可以加快生產過程和提升企業的生產力，那是毋庸置疑的。同時，互聯網可以大幅度影響賣家和買家進入市場的能力和所獲得產品、服務和資訊的質素。在沒有互聯網的年代，商家找不到貨源，供應商找不到人買手上的積貨，那是相當常見的現象。現在，互聯網的商務使用可以讓企業找到更廉價而可靠的材料來源，也可以向更多消費者提供產品和服務，特別是在過往遙不可及的偏遠地區。

既然互聯網的使用對經濟有著這麽神奇的「功效」，那麽互聯網普及率就成了一個很重要的指標。中國互聯網絡信息中心最近公佈了《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，說截至今年6月，中國網民的數目接近11億人，比去年12月增長了742萬人，互聯網的普及率達到78%。筆者翻查網上資料，2017年時，中國的網民數目大概是7.5億人，滲透率只有53.2%。七年不到，國家的互聯網普及率快速提升，那是有目共睹的。

能有效地掌握和使用互聯網技術就能提企業的生產力，這一點在上面已經說過了。當網絡基礎設施在某一地區開始建成和擴張時，當地的工人就往往可能獲得更高的工資或更容易找到工作。而當企業使用互聯網和資訊通信技術時，女性的勞動力市場情況也會出現改善，所以對整體社會的發展都會起著非常正面的作用。

如果有新技術能提升公司的生產力，並通過組織或管理技術實現更好的績效，沒有老闆會拒絕這樣的機會。更何況，如果互聯網能改善市場准入，這意味著公司可以出口和銷售更多產品，這樣的好處誰會不想要呢？在內地，因網絡商貿而改善鄉村經濟或促進脫貧的例子很多，不勝枚舉。

在國際商貿中，國家之間的競爭與小城市中幾家超市的競爭本質上相同，都是弱肉強食、適者生存的環境。因此，要在全球經濟舞台上立足並保持競爭力，必須提高互聯網的普及率，這一點並不難理解。因此，我們應該在學校中提早採用電子教學方法，讓學生熟悉互聯網所帶來的各種好處。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。