來稿｜推動藥物回收達致可持續醫療供應鏈

來稿作者：袁尚文



藥物回收是近年來的一個重要議題。製藥業和醫學的進步增加了藥物的使用，大多數私營和公共部門都涉及相當大部分的剩藥，造成浪費。一些研究表明，藥品過期或未使用，但未能有效處理剩藥的情況越見嚴重。剩藥的情況主要發生在處方和配藥過程中。先前的研究表明，不當的處方和配藥過程會導致藥物浪費並影響環境和公眾健康。儘管這是一個值得關注的問題，但缺乏分析未使用藥物和回收方面的相關研究。本文的目的是調查社區的藥物處理和回收，並討論啟動藥物回收計劃帶來的好處，促進建立全面可持續藥物和醫療供應鏈系統。

藥物和剩藥回收計劃將是減少藥物浪費的有效措施。通過藥房、政府機構、社區團體甚至屋苑的藥物回收設施均能有效及安全處理。其實，澳洲早在1998年設立相關的計劃，以避免累積藥物或不當處理對健康造成不良後果。

雖然藥物回收可以避免不當的藥物浪費，但世界衛生組織（WHO）在其指南中不同意退回或捐贈未使用的藥物。 由於香港受制於炎熱潮濕的氣候條件，退還或再使用藥物的質量無法得到保證。 如果藥物暴露在特定溫度以上，將導致活性藥物成分（API）降解並降低藥物有效性。當藥物條件發生變化時，有害化學物質或會產生危險，所以這些藥物不宜重複使用。

縱使如此，香港在各項用品回收安排已有非常豐富的經驗。例如回收塑料已在香港推出多年，EPD（環境保護署）於2020年11月16日更推出GREEN$，方便市民回收並賺取GREEN$換取禮物。超過一半的參與者同意經濟獎勵是行為改變的主要觸發因素。因此，經濟激勵和誘因將成為吸引公眾參與藥物回收計劃的重要因素之一。

因此，這項研究表明以適當的方式處置藥物有助於保護香港環境，社區和公眾健康。完善和全面的藥物回收和物流安排不但能幫助香港醫療行業對各項藥物需求的壓力，從而減少藥物浪費和剩藥情況，能促進未來更好的醫療供應鏈，提升服務質量安全！

作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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