來稿｜「香港」金漆招牌潛力無限

來稿作者：裘言真



近日，一個名字帶有「香港」字眼的月餅品牌，引起香港和內地網民的激烈討論。某知名直播「帶貨」平台涉嫌誤導消費者，在直播期間力推有關月餅品牌為香港品牌，「在香港都要排隊買」，但被揭發生產該款月餅的公司雖然在香港註冊，但產品卻是在內地生產，而且不在香港銷售。據報，內地市場監管部門已介入調查，是否有人違法，相信很快便會知曉。另一方面看，事件凸顯一個事實，就是「香港」二字，在不少消費者心中始終是「金漆招牌」，港產貨品的品質、香港社會的誠信、香港政府的監管制度，全都是無法取代的資產，值得大家引以自豪。

「香港」金漆招牌無可代替

上述事件中的月餅產品，已經連續三年在內地銷售，翻查資料，這些月餅主要都是透過網上平台出售。內地媒體《第一財經》近日引述電商數據分析平台稱，單在抖音電商平台，涉事的「黑松露流心奶黃月餅」禮盒裝在過去30天的銷量便達到10萬至25萬盒，銷售額最高約4,200萬人民幣。

是什麼令到這款月餅有如此好的銷量呢？筆者認為，「香港」二字肯定是最大的原因。「香港」二字，在世界很多地方根本就是「品質有保證」的同義詞，打著「香港」旗號，代表貨物有一定品質，肯定不會差到哪裡去；再者，如果打著「香港」旗號的是食品，那先不管味道如何，至少相信不會有什麼離奇古怪的食安問題。這，就是「香港」這個「金漆招牌」的價值所在！

香港貨品深受消費者歡迎

當然，「香港」這個招牌所代表的亦不僅限於貨物，港貨之所以受歡迎，背後正正是香港長久以來成功建立的誠信，包括受國際公認的監管和執法制度，以及備受國際推崇的司法系統。筆者認為，這些都是難能可貴，而且屬於香港特有的資產，絕對可以作為來自世界各地，包括內地優質貨物「走出去」的橋樑和跳板。有了香港制度的認證、合乎香港法例要求的產品，本身已「贏在起跑線」，銷售到世界各地時，身價自然亦不可同日而語。

隨舉一例，特首李家超在去年的《施政報告》中提到，政府會積極推動中醫藥發展，表明推動中藥檢測科研。事實上，衞生署轄下的政府中藥檢測中心近年亦不斷利用先進科技，研發一系列國際認可的中藥及相關產品的參考標準，同時透過技術轉移予中藥業界，加強業界對中藥及相關產品的品質控制。這種科學化和受國際認可的標準，既能建立香港中藥品牌形象，亦有助推動香港發展成為中藥檢測和品質控制的國際中心。

善用優勢把握機遇

不說不知，單是去年，內地的中醫藥市場規模便達到逾4,800億元人民幣，今年的規模更有望超過5,000億元人民幣；如果香港能從中分一杯羹，成為內地中藥產品的檢測和品質控制中心，協助內地中藥產品銷售到不同國家和地區，大家可以想像，香港的經濟得益何其可觀？

由中藥到珠寶、從玩具到電器及電子產品，甚至是紡織品、建材產品、成衣及鞋履等等，不同行業的產品要出口到其他經濟體時，都需要具公信力的檢測。香港正在做、可以做的實在不少。香港擁有健全的法律制度和完善的知識產權保障，香港認可機構所做的檢測廣獲國際認可。只要善加利用香港的優勢、好好規劃和把握大灣區發展和「一帶一路」倡議所帶來的龐大機遇，「香港」這個品牌可以製造和帶來的經濟效益肯定不菲。

作者筆名裘言真，是時事評論員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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