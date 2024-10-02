來稿｜探索香港與卡塔爾在長者護理服務中的合作機遇

來稿作者：鄺卓睿



隨著全球人口老齡化日益加劇，各國對長者護理和照顧者支援的需求不斷上升。作為一個發展成熟的國際城市，香港在這些領域積累了豐富經驗，並具備進軍國際市場的潛力。儘管本地的長者護理和照顧者支援服務尚有提升空間，但與其他國家和地區相比，香港的安老服務體系相對完善且具有競爭力。尤其在服務多樣化、政策支持及專業化運營方面，香港展現了顯著優勢。值得注意的是，這些優勢使香港的社福單位不僅能夠滿足本地需求，還具備了開拓國際市場的能力。

中東，尤其是卡塔爾等經濟快速發展的國家，對專業化的長者服務需求逐漸增長，這為香港社福機構提供了進入該市場的良好契機。透過與當地政府、企業、非政府單位或機構合作，香港的長者服務單位可以透過輸出其成功經驗和多元化服務方案，把成熟的安老服務模式與當地需求相互結合，與中東國家一同推動樂齡科技和長者護理產業的發展，實現跨域合作，造福更多長者群體。

事實上，隨著城鎮化的迅速推進和社會結構的變遷，中東國家正逐步面臨人口老齡化的挑戰，並且在釋放更多勞動力方面承受著越來越大的壓力。因此，對專業長者護理服務的需求也隨之不斷增加。以卡塔爾為例，雖然卡塔爾目前的人口仍較為年輕，但根據卡塔爾公共衛生部（MoPH）的資料顯示，卡塔爾的60歲以上人口的數量將在未來數十年內劇增，對當地醫療體系構成沉重壓力，因此該國面對迫切需要解決老年群體的健康和護理需求。對此，卡塔爾推出了多個專案，諸如「長者綜合護理計畫」（ICOPE），旨在促進60歲以上的長者在社會中的獨立生活，並與世界衛生組織合作舉辦多個工作坊以支援和培訓前線人員及機構，例如Hamad醫療公司（HMC）和初級衛生保健公司（PHCC），來認識長者綜合護理計劃的好處及重要性，為應對日後長者護理需求和服務要求奠定穩健的基礎。

對香港而言，這是一個難能可貴的機會，不僅能通過優質的長者護理服務進軍中東市場，還能探索更多新興的合作機會，鞏固香港在國際健康護理領域中的競爭優勢。香港的社福單位和醫療機構在全球長者護理領域處於相對領先的地位，特別是在服務設計、技術應用和管理經驗等方面，能夠在協助卡塔爾完善其長者護理體系及相關產業發展中發揮關鍵作用。

卡塔爾的長者護理需求快速增長，Ehsan俱樂部等當地主要機構已表示，越來越多的市鎮希望開設更多日間護理中心，但由於資源有限及需求過快增長，這些擴展計劃難以全面落實。其他長者護理服務提供商也面臨類似的挑戰。對卡塔爾而言，這不僅是一個亟待解決的問題，也是一個尋求國際合作和技術支持的契機，藉此有效提升長者護理服務的覆蓋範圍和質量。

在這一背景下，香港的機構和服務單位可扮演重要角色，通過先進的長者護理模式和技術，協助卡塔爾解決資源不足的問題，並推動兩地產業合作的進一步發展。首先，香港在長者日間和夜間護理領域積累了豐富經驗，尤其是在多層次護理模式、社區健康支持和樂齡科技的應用方面，這些優勢正好能夠幫助卡塔爾提升其日間護理設施的質量和覆蓋範圍。例如，香港可以在卡塔爾設立科技驅動的護理中心，配備先進的健康監測系統和遠程醫療技術，並結合當地的社會文化特色，提升長者護理服務的整體質量。此外，夜間護理服務的設立將為長者提供晚間的專業照護，這不僅能有效緩解當地日益增長的長者護理需求，還能滿足那些在夜間工作的家庭對長者護理的需求。透過提供全天候護理，這種服務能夠大幅提升照顧的靈活性和持續性，同時也能促進當地經濟的可持續發展，提升當地整體社會的福祉。

其次，香港的機構可以在專業培訓方面與卡塔爾展開深入合作，提供全面的長者照顧者培訓計畫，並設立兩地護理機構之間的實習交流機制。這些計畫旨在培養更多具備國際標準的護理人才，進一步提升兩地長者護理產業的競爭力和發展潛力。這類合作不僅引進了香港成熟的培訓經驗和技術，還針對卡塔爾的本地護理人員提供實務操作、心理支持及專業技能的培訓，從而提升當地長者護理服務的質量。通過這些交流和培訓，兩地將分別建立專業且適應能力強的護理團隊，促進長者護理產業的穩步發展，並應對未來挑戰時具備更強的競爭力。

此外，香港的成功護理模式與技術輸出，也將推動雙邊合作邁向更深層次的發展。通過技術轉移、管理經驗分享和跨國聯合投資，香港和卡塔爾有機會共同打造一個專業化、可持續發展的長者護理產業鏈，滿足卡塔爾當地需求的同時，還可以將這一成功經驗擴展至中東其他國家，實現區域性合作的廣泛深化。

在政府層面上，香港可分享其在長者社區照顧方面的成功經驗，包括長者社區照顧服務券計劃、長者咭（交通和社會福利折扣）、院舍照顧服務，以及以家居為本的社區照顧服務等政策落實的具體細節。這些措施有助於促進長者的獨立性、減輕家庭負擔，並提供靈活且多元化的護理選擇。香港在技術應用及管理經驗上的優勢，使其有能力協助卡塔爾在長者護理領域進行全面的政策和服務升級。

香港的長者社區照顧服務券計劃（CCSVS）是以長者為中心的靈活護理政策，通過服務券制度讓合資格的長者自由選擇最適合其需求的社區照顧服務，從而實現「居家安老」的理念。這種需求導向的設計模式，對於面臨人口老齡化和資源緊張的卡塔爾來說，具有高度的參考價值。通過引入這類服務券計劃，卡塔爾可以顯著提升其長者照顧服務的靈活性和覆蓋面，減輕對集中式院舍護理的依賴，促進「在地安老」的落實。

在實際操作層面，香港可通過多種方式與卡塔爾一同推行這一模式。筆者認為香港可以分享CCSVS的政策設計框架和實施經驗，幫助卡塔爾制定適合其國情的長者照顧服務方案，滿足不同經濟背景長者的需求。另一方面，香港可與卡塔爾一同合作，研發和共同建立一個有效的數據管理系統，以便分配和使用服務券，並進行質量控制與監管的培訓，確保兩地服務供應商達到國際標準。此外，香港的補助分擔機制亦可作為卡塔爾政府參考，根據長者的經濟能力靈活調整補助比例，確保服務普及且資源分配有效。

再者，雙方可設立試點計劃，首先在卡塔爾的部分地區推行服務券制度，進行調整與優化，為全國推廣奠定基礎。通過政府層面的深度合作，香港可以協助卡塔爾設計針對不同經濟背景長者的差異化補助模式，推動兩地在社會福利領域的合作，最終實現共贏局面。

總括而言，香港與卡塔爾的合作不僅能顯著提升卡塔爾本地的長者護理質素，從長遠角度看，這種合作模式和經驗分享還能為中東其他國家提供參考，推動整個地區長者護理體系的現代化與專業化。對香港來說，這不僅讓香港累積了更多國際合作經驗，也進一步鞏固其在國際健康護理領域中的戰略地位，深化香港在該區域的經濟與社會影響力。透過雙邊合作和交流，香港可藉此提升本地的長者護理服務水平，並將「香港模式」推廣至其他國際市場。對於卡塔爾而言，這是加強其在長者護理領域領導地位的契機，幫助其成為中東地區護理服務現代化的先驅。引進香港的先進技術與管理經驗，卡塔爾將能夠有效應對人口老齡化的挑戰，並提升其護理服務的國際競爭力。

最終，這一合作不僅能夠顯著改善卡塔爾社會的福祉，還將為其經濟轉型與多元化發展提供堅實支撐。對有意進軍中東市場的香港企業而言，此舉亦是一個重要契機。在可見的將來，兩地可在長者護理的合作基礎上探索更多跨領域的合作，例如智慧城市建設、醫療科技創新、醫療旅遊、綠色能源、文化創意產業、電子化政府服務、政策創新及人才交流計劃，進一步擴大兩地的合作範圍，實現更大的雙贏局面。

作者鄺卓睿是香港群策匯思常務理事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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