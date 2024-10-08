來稿｜用人「小圈子」　石破茂民望低

來稿作者：陳文坪



剛在10月1日新當選日本第102任首相的石破茂（67歲），組閣上任不到一周，其支持率跌至50%。據日本媒體報道，《每日新聞》和社會研究中心進行的民意調查顯示，其支持率為46%，朝日發布的支持率是46%，讀賣新聞是51%。共同社是50.7%。可見，其支持率僅在50%左右，是歷屆首相中的最低。比原本墊底的麻生太郎（53%）還來得低。

石破茂用人並沒有廣納四方之才，而是小圈子中選人。如閣員不但「回鍋」四名前防長來擔當，還把女性閣員從上屆政府的五名減到只剩下兩名。更甚的是，把與他爭奪黨魁的競爭對手高市早苗「晾在一旁」，未給予任何職務。這說明他未能團結黨內幹部，彌合黨魁選舉的裂痕，是影響選民對他信任的因素。

不過，當選日本執政黨自民黨總裁的石破茂敢立天下為先，未上任就事公布大選日期。說明這位從政38年的政壇元老級領袖不但膽識有加，而且還自信滿滿。

新當選黨總裁的石破茂在還未任相，甚至還沒有公布新內閣名單，貼切地說更未站穩腳跟就事先宣佈將解散國會，舉行大選。可謂是「石破天驚」。縱觀當今世界政壇，應是「獨一無二」的敢為。可見，他並不是為了權力而延續政權，而是為了更好的執政來尋求人民的授權。這樣的政府一旦獲得人民委託（當選），那對石破茂及內閣團隊，將能改革自民黨黨內組織的許多陋習。立天下為先，敢打破政治禁忌。

自民黨是在9月27日選舉新一任總裁，由於原任總裁岸田文雄早前宣佈不尋求連任。從而引發了自民黨內首次有9位候選人參選總裁的「怪像」。自民黨總裁正常情況下是首相人選，這也是這麼多人參選總裁的原因。

自民黨此次總裁選舉人數創該黨成立以來之最。首輪投票中，所有候選人得票均未過半數。但經濟安全保障擔當部長高市早苗（63歲）領先，得票181張；67歲的前國防部長石破茂排在第二，得票154張。第二輪投票，石破與高市對決，情況出現逆轉，石破獲得215張支持票，超出高市的194張而當選總裁。

在多屆政府內閣中擔任不同職務的石破茂，畢業於日本著名的慶應義塾大學，從政前曾在三井銀行任職。不到30歲的石破茂，獲時任首相田中角榮推薦，1986年競選眾議院議員首次當選。他曾擔任國防部長、農業部長以及地方振興部長等要職。也在已故首相安倍晉三任自民黨總裁時出任黨的幹事長。

在東方社會裏，政治領袖突然冒出顯然不容易被接受，不像西方國度，政治領袖可以在一夜之間出現。而日本，排資論輩的文化由來已久，政壇上更是如此。

日本的男性與女性還是有所差別。不是能力、才華問題，而是大男人主義在日本已根深蒂固。在自民黨黨魁投票中，高市早苗在第一輪的得票比石破茂多出27張，反而在第二輪投票中比石破茂少21張。這說明什麼？或許能從日本文化中悟出些許真諦。這也是高市難以得到更多支持的因素。

石破茂能在自民黨總裁多角戰中最終勝出，說明他的才幹與能力。不但資歷完整，從政經驗豐富，也懂得運籌帷幄，畢竟他曾擔任黨幹事長，屬黨內二號人物。

一個還未正式上任的首相，膽敢先行宣佈同月上任同月舉行選舉。說明自民黨如不改革，將難獲得人民的大力支持。新任黨總裁敢於面對人民大眾，提出改革措施，通過改革來贏得民心，並且讓人民對自身給予評判，是須要很大的勇氣。另一方面，說明長期執政的自民黨，對選舉已經駕輕就熟，黨機器的運作相當良好，任何時候，隨時都可以進行必要選舉來尋求人民的重新委託。

而新黨魁石破茂從政經驗豐富，信心充足，日前在總裁選舉中已獲得黨內支持。現在，他不怕栽跟斗，想通過提前大選來取得人民最大的支持，從而鞏固自身權力。

冀望在他的領導下，日本與東南亞、東北亞的關係能繼續改善，向好發展，不斷前行！

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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