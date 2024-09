「今天正好是安倍首相國葬兩周年,沒能給他帶來好消息,衷心抱歉。」高市早苗雖然在自民黨總裁選舉的首輪投票中得票最高,但在次輪不敵石破茂而落敗,或許意味日本政壇還未準備好誕生第一位女首相。深受安倍晉三提攜的高市早前揚言若果就任首相將會參拜靖國神社,其過於右翼的立場必然亦為自民黨國會議員所考慮。



第五次角逐自民黨總裁的石破茂,早在2008年第一次參選就敬陪末席。2012年捲土重來他原本得票最高,卻在次輪遭安倍晉三逆轉擊敗。2018年再戰安倍,絲毫無法動搖其總裁之位,安倍卸任後又不敵菅義偉。這次他自言是從政生涯中的最後一戰,最終在次輪投票中憑着來自國會議員票的優勢,最終如願入主永田町。



石破茂上個月訪問台灣而引起大陸不滿,但他政治生涯的起點卻是田中派,由一手促成中日友好的田中角榮推舉進入眾議院。在1972年參加自民黨總裁選舉的田中角榮,當時對手是親台灣派的福田赳夫。田中角榮打着與中華人民共和國邦交正常化的旗幟旗開得勝,上任後即與外相大平正芳訪華,與中國總理周恩來和外長姬鵬飛達成《中日聯合聲明》。當時日方承認「過去戰爭給中國人民造成的重大損害的責任,表示深刻的反省」,並且以中華人民共和國政府為中國唯一合法政府。

1978年8月,日本外相園田直在北京人民大會堂與中方簽署《中日和平友好條約》,同年10月時任副總理的鄧小平訪問日本,成為歷史上中方訪問日本的最高領導人,開啟了中日關係歷來最緊密的時期。鄧小平在日本參觀新日鐵、日產汽車廠、松下工廠,在東京皇居與日皇昭和共進午餐。「中日兩國人民要友好,要團結,中日兩國要和睦,要合作」,鄧小平當時說。

周恩來和鄧小平當時決定和日本友好,固然有着經濟發展的考慮,在文化大革命後中國百廢待興。與此同時,這與當時中蘇關係破裂、中美探討建交的國際形勢亦不無關係。對於中國來說,從《中日聯合聲明》可以見到,日本承認中華人民共和國政府的合法地位,以及尊重中華人民共和國政府對台灣作為領土不可分割一部分的立場,更是不可妥協的大是大非。

在中日友好的過程中,日本侵華的歷史問題也沒有被擱在一旁。這不只是因為周恩來不滿田中角榮輕描淡寫地說「很大的麻煩」(多大のご迷惑),並得以在《中日聯合聲明》中使用「日本方面痛感日本國過去由於戰爭給中國人民造成的重大損害的責任,表示深刻的反省」的表述,1985年中曾根康弘成為第一位參拜靖國神社的首相後,中國不只嚴正抗議,民間亦於一個月後的九一八事變周年紀念日上街遊行,以及抵制日貨。

至於日本,不管對於侵華是否只有恥感而沒有罪感,他們對於中國的援助算得上是慷慨的。日本提供的援助貸款以千億計算,佔中方接受外國政府貸款總額的四成。而在貸款之外,中曾根康弘在中(韓)強烈不滿其參拜靖國神社之後,亦宣布不會再參拜。在任日揆再次踏進靖國神社,已經要到千禧年後的小泉純一郎。

1984年3月24日,鄧小平在中南海會見到訪的日本首相中曾根康弘。(Photo by The Asahi Shimbun via Getty Images)