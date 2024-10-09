張美雄｜從鄭志剛看香港人的藝術夢

新世界集團第三代接班人44歲的鄭志剛，上月底辭去行政總裁以及新世界系多間公司的管理層職務，令到商界和藝術界引起了不少震動及反思，當中令筆者最深感受的，是討論區一句「原來連富三代都一樣理想唔可以當飯食」，既真實又殘忍。



來稿作者：張美雄



接班後的鄭志剛一直熱忱推動藝術，尤其是K11 Art Mall的誕生，這位擁有龐大資源的商界領袖，選擇在市場化的香港商業環境中滲入藝術文化，但最終在集團全年虧損196.8億港元下辭去行政總裁，讓人不禁感慨：在香港這樣的地方，從事藝術，是否註定會走向失敗？然而，筆者認為鄭志剛只是輸在時日。

政府應從根本上培養藝術的土壤

筆者經常接觸到各層面的社會需求及問題，而作為上流社會的鄭志剛所經歷的，讓我感到一股深深的無奈。或許，在這個城市中，「藝術與商業的結合」依然是一個難以破解的課題。香港的藝術氛圍長期以來由公營機構主導，如M+博物館、故宮博物館、戲曲中心，這些地標性項目固然重要、有代表性，但它們似乎更多服務於旅客和高端藝術愛好者，並非所有市民都能從中受惠。

正所謂「高手在民間」，本港的民間藝術文化氛圍及成長，更多時間是由市民自發而來。有愛好文化藝術的朋友常笑說，對於政府資助既愛且恨，面對練習、展示、物資、場租等等實在的需要政府資助，但對於創作、審批、門檻大家都深感「康文署一插手，原本該藝術的意義可能已經大為改變。」事實上，藝術界是何時開始認為港府的幫助反而成為了制肘，而非助力呢？

在筆者而言，政府應該從根本上培養土壤，給予一定的空間及靈活自由度，以促進藝術新生的苗芽成長，而不是等到茁壯的成品出來後，才出來支持藝術。鼓勵民間創作，比起由上而下帶動的藝術文化顯得更多元化及別具特色，正如當年曾杜財的街頭墨寶一樣，不單成為了香港九龍區的特色，最終更成為了M+博物館中的收藏品。但是，曾杜財未出名之時，豈不是一名寂寂無名的長者？又有誰認為他的街頭墨寶是藝術呢？

商業與藝術不是必然對立

像鄭志剛這樣被商業耽誤的藝術愛好者，試圖將藝術融入更廣泛的日常生活，創建出結合消費與藝術的空間K11，嘗試用藝術改變城市的面貌。他的K11商場和其他藝術導向的項目，著重於提升消費者的體驗、品味和文化素養，鄭志剛的做法就正正是在培育、在民間投下藝術文化種子，注重長期的文化影響，為缺乏文化和藝術土壤的香港填補這一空白，K11商場也許已是新一代藝術文化愛好者的啟蒙之地。然而，藝術和文化的價值往往難以在短期內轉化為實際的經濟回報，投資者和市場期待的是立竿見影的利潤，在香港這座快節奏、競爭激烈的城市對藝術的需求似乎仍停留在一種功利化的層面。很多人看藝術是為了炫耀、投資，真正能夠將藝術視為生活一部分的人依然是少數。尤其是在經濟形勢不穩定時，消費者會更關注實際需求而非文化消費，所以他的投資結果在短期內並不能得到充分體現。

「連富三代都做不到，我哋唔洗諗啦」鄭志剛的例子So Sad but true。不過筆者依然相信，藝術對一個社會的影響力是無可替代的。鄭志剛的努力或許暫時停滯，但他的嘗試絕對值得肯定。他讓很多人首次在購物中心裡接觸到藝術，這種嘗試應該被延續，而不是因挫敗而中斷。商業與藝術不必然是對立的，而是可以相輔相成。昨日，票房超過9億元的港產片《九龍城寨之圍城》場景在機場重現，除了有標誌性的霓虹燈牌、也有城寨內經營的「髮廊」，深受遊客歡迎及到場打卡。該場景展覽由旅發局、機管局、文創產業發展處、及商業機構（電影出品方）合作，這證明只要恰到好處，商業及藝術必然可以結合產生更大效益。

另一方面，政府也不妨鼓勵更多商界人士以不同的方式介入藝術，無論是以贊助的形式支持藝術家，還是提供更多藝術展示的平台，這都是值得推動的方向，以尋找更多的可能性——讓藝術走進學校、社福機構等，都可以是推動藝術普及的有效途徑。再加上互聯網、人工智能的不斷推進，適當地運用科技所帶來的方便，或許會發現尋找藝術之路並沒有用想像中那麼遠。

作者張美雄是西貢區議員。文章標題由編輯所擬，原題為「鄭志剛的藝術夢折翼：Sad but true?!」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。 若不適用，恕不通知。