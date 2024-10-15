陳家珮｜放寬應用生殖科技　扭轉出生率下降趨勢

近年，香港的出生率持續下跌，由十年前的1.24降至目前的0.75，遠低於自然人口補充率。儘管政府推出了多項鼓勵生育的政策，如發放2萬元的新生嬰兒獎勵金及優先安排公屋等措施，但坊間評估成效有限。現代職業女性在平衡工作、家庭及生育方面面臨諸多挑戰，往往推遲生育年齡。因此，新民黨長期以來向特區政府作出建議，應善用生殖科技，並且研究修例放寬相關服務限制，以扭轉本港出生率下行現象。



來稿作者：陳家珮



隨著冷凍卵子技術的安全性和成功率提升，女性可以保留年輕且品質較佳的卵子，從而在適當時機實現生育願望。目前，法律規定非醫學原因的儲存期限為10年，若延長至55年，將為女性提供更大的靈活性和自主性，適應晚婚晚育的現實趨勢。因此，建議政府延長冷凍卵子的儲存期限，並放寬公立醫院只為40歲以下女性提供輔助生育服務的年齡限制。

此外，輔助生育科技的治療費用昂貴且耗時，政府亦應考慮擴大支援，讓更多有需要的服務使用者獲得適切援助。雖然政府計劃將公營醫療機構的體外受精服務名額從每年1,100個增加到1,800個，但事實上，香港儲存冷凍卵子的人數持續增長，由2019年的5,104個急增至2022年的14,392個，反映社會近年對使用雪卵服務的需求。因此，建議政府繼續擴大服務名額和範圍，並考慮為單身和離婚女性提供同等機會使用服務，令她們亦可將卵子解凍及進行生育治療。

現行規定只有已婚夫婦能使用試管嬰兒、體外受精及人工授精等服務，但隨著社會進步，現代多元需求仍未得到滿足。例如，去年出現的「互惠人工受孕」案例顯示，本港有關生育及生殖科技的法例未能跟上時代步伐，有必要從速檢討。除此以外，對於本港禁止商業性質的代母安排，政府亦可考慮檢討相關法例，讓有需要的家庭提供更多選項。

推行這些政策時，需要考慮複雜的倫理問題，所以社會需要更多的討論，才能確保在提高生育率的同時保障各方權益。期望在新一份施政報告內，能夠看到特區政府制定更多長期及中期政策，並且全面檢視《人類生殖科技條例》和《父母與子女條例》，研究放寬生殖科技的限制，讓更多有生育意願的市民接受相關醫療程序，才能有效提高本港出生率，建立友善的生育環境。

作者陳家珮是立法會議員（選舉委員會）。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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