陳家珮｜建議前特首辦公室遷至展城館

位於金鐘太古廣場的前任行政長官辦公室將於下年年中租約期滿，我在「面書」建議將該辦公室遷往位於中環的展城館，社會迴響正面，本文詳談這建議。



來稿作者：陳家珮



展城館坐落中環愛丁堡廣場三號，樓高五層，原身為香港大會堂附屬建築物，在70年代落成後，多年來為市政局的辦公室。直至2000年市政局解散，該建築物則改由政府部門進場，容納食物環境衞生署和酒牌局辦公。再到2012年，該處則翻新成現時的展城館，以展示香港在規劃及基建發展方面的成就，並為常設展覽和專題展覽提供場地。

日前我到展城館參觀限時展覽的《家國情微型藝術展》，讚歎各種充滿家國情懷的微型藝術品外，卻留意到館內的參觀人士甚少，似乎展城館未因身處中環鬧市的便利而吸引到人流。翻查資料，即使拋開受疫情影響的時期，過去數年展城館的入場人數亦長期低迷，每個年度只有十數萬人次入場參觀，大約相等於香港較出名的博物館的一個月入場人次。故此，我認為實在值得考慮撥出該建築物的部分空間，以重置位於金鐘太古廣場的前任行政長官辦公室，讓這座建築發揮更大的效用價值。

租金方面，特區政府為了租用金鐘太古廣場的甲級商廈，在2022至24兩個年度，已合共花費了高達1,010萬。租約至少維持到2025年年中，屆時租金總開支相信已突破1,500萬，而這筆支出其實完全是可以節省的。適逢租期將屆滿，加上現時政府面對財政困難，每一分錢都應花在刀刃上，實在是重置該前任行政長官辦公室到政府物業的最好時機。

另外，展城館位處中環海濱的當眼位置，地理位置優越，甚至坐擁海港景觀，無疑十分適合前行政長官作辦公室之用。根據早前行政署的回應，前任行政長官每年都有參與多場推廣及禮節性活動，雖然當局一直拒絕提供更仔細的相關分類，我們無從得知究竟有多少禮節性拜訪是前任行政長官在辦公室內或外進行，但無論如何，即使前特首日後需要改在愛丁堡廣場三號辦公或接待賓客，其位置及景觀絕對「見得人」、「唔失禮」。

最後，展城館與前特首林鄭月娥女士，其實有深厚淵源。2008年，特區政府提出在中環香港大會堂附屬建築物設立永久規劃及基建展覽館，力推此項目的政策局是發展局，時任局長正正是林太；四年後，展城館開幕，揭幕典禮之日，主禮嘉賓亦同為已升任為政務司司長的林太。特區政府當時更為其立誌，林太的名字至今仍刻劃在展城館的地下當眼處。

根據報章報導，前任行政長官辦公室已於今年6月初，主動以書面通知行政署及早籌謀租約期滿後的安排，並表示可以遷往政府物業。既然林太已透過其辦公室清楚表達意願，特區政府實在應玉成此事，避免繼續花費高昂租金，有違特區政府一直格守的審慎理財原則。而如若搬遷到政府物業幾乎事在必行，展城館的地點極具優勢，更與林太充滿緣分，若建議成真，實在是一樁美事。

作者陳家珮是新民黨立法會議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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