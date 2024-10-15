來稿｜讓大眾切實感受到科技創新的益處

來稿作者：譚麗時



如果科技創新只能讓一小部份人得益，那對人類文明的貢獻就很有限了。好在的是，對於大部份人來說，拿我們當下的生活跟十多二十年前相比，便可發現科技創新已經從根本上改變了我們的日常生活。現在出門不帶錢包都行，就是不能忘了帶智能手機。除了手機，只要我們看看現時的電腦系統、通訊方式、交通模式、日常的家庭電器和用具、網上購物方式等，便可領會科技在廣泛意義上為我們的生活帶來了很大的好處，我們已經難以回到以往不使用科技的年代了。

縱觀人類歷史，每個時代都有自己獨有的特色。石器時代是石器的運用，熱兵器時代是火藥，在我們現處的時代，如果說這是個屬於科技的年代，相信沒有人會不同意。因此，讓人們更深入了解科技如何融入生活的各個範疇中，明瞭便利生活背後的原因，是件非常有意義的事。而10月初在香港灣仔會議展覽中心舉辦的「inno4life—創意文化及科技創新展覽2024」，正是在這樣的背景下舉行的一場創科盛會。展覽藉著「創新科技」和「創意文化」的主題，進行了多場展覽、論壇、不同類型的科技活動、比賽等，造就全民體驗，讓更多市民切實感受到科技創新的益處。

筆者非常喜歡這次展覽廣泛的涵蓋面。展覽的主旨除了是推動科技與創新的發展，更重要的是促進社會各界對創新科技的認識和應用。不錯，這是個關乎實際應用和涉及普羅大眾的展覽，參與盛事的不但有來自各行各業的創科企業專家，還有市民和學生，成為了一個展示最新科技產品，讓市民和業界人士可以充分交流和學習的平台。

今天的學生就是明日社會的棟樑，因此這個展覽設立了多個像AI人工智能象棋、AR機械人操作體驗等的創新創意文化體驗活動，讓我們的學生可以更早接觸和了解創新科技的趨勢，啟發並鼓勵他們將來向有關方向發展，這必然有助發掘學生對創科題材的興趣。創新科技既是我們這個年代的命脈，提早強化我們學生在這個領域的能力，香港的未來就有希望了。近年來，已經有越來越多的本港中小學在課程裡加入了創科項目的教學和培育，讓學生可以從小就學習跟創科相關的題材，了解不同創科產品和概念的構成和發展，例如無人機的學習和應用、機械人的建構、編程撰寫學習等。而「inno4life—創意文化及科技創新展覽2024」的舉辦，正是為了服務同一個目的，因此意義非凡。

作者譚麗時是大灣區青年發展促進會主席、中西區分區（中環及半山）委員兼小組召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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