來稿｜主導北都創科項目　擺脫以往倚重習慣

來稿作者：袁順圍



上月公布的施政報告，重點談人才、房屋政策，以往著墨甚多的創科措施，今次篇幅不算多，但值得留意的是，科技園又再獲批新田科技城的20公頃用地，連同之前的河套土地、馬料水科學園第二階段擴建，以及原由其長期管理的三個創新園（前稱工業邨），科技園已座擁數百公頃的珍貴土地資源，是名符其實的「大地主」。偏偏科技園的管理層多年來採取「無為而治」，對旗下使用其土地的租戶行為不聞不問，對違規問題視若無睹，縱然東窗事發，竟從來無一管理層需要問責，亦無管理層站出來向公眾交代，實在是笑話。

政府近年投放逾千億元發展創科，其中2018年便向科技園注資100億元，當時原定其中約30億元用作發展與研發相關設施，約70億元則用於加強對其租戶和培育公司的支援。惟及後園方被揭發將100億元一直放在銀行收息，淪為笑柄。不過，科技園未有因此失寵，近年改為獲批大量土地資源，包括佔地87公頃的河套區港深創科園由其全資附屬公司負責，馬料水的科學園第二階段擴建計劃亦已進行中，而佔地約217公頃的三個創新園（前稱工業邨）仍繼續長期由其管理。最新的施政報告中，科技園再獲批新田科技城約20公頃新創科用地。

20公頃用地大約等於一個維園的面積，說大不大，但問題在於科技園近年的管治屢受批評，不時傳出醜聞，如蘋果大樓案及喵坊逼遷事件，引起軒然大波，前者審訊時，法官更狠批園方不按本子辦事，沒有切實打擊違規違租契者；另一單數據中心分租案則更離譜，糾纏多年最終敗訴，園方被批評無視法庭判決，無盡力審視租戶違規情況，亦一直無向公眾交代具體糾正措施。試問這一慣性漠視違規，不理批評，欠缺擔當的公共機構，為何仍可獲得源源不絕的土地資源？其管理層又是否具能力掌管如此龐大的土地資源呢？

按照政府說法，本港未來循「南金融、北創科」方向發展，北部都會區內的新田科技城定位相當關鍵，該處提供約300公頃創科土地（包括位於河套區87公頃的港深創科園），科技園已佔當中三分之一有多（107公頃），面對北都發展如火如荼，園方又被交托管理如此龐大的公共資產，便有絕對的責任向公眾負責，就其管治保持高透明度。若然終不能勝任，管理層的改革也就在所難免。

再進一步想，經濟學原則常提到「不要將所有雞蛋放在同一個籃子裏」，即如將資源高度集中放於單一處，所存在的風險很大。筆者建議，政府「停一停、諗一諗」，何不將創科土地批予科技園以外的公營機構營運，或嘗試由創科局重新主導未來創科基礎項目發展，減少對科技園的依賴。政府最近決定將擴大至10公頃的沙嶺數據園，由創科局自行發展，包括舉行業界簡介會、向市場徵求計劃意向書，這絕對是好事，總好過再把這個數據中心樞紐交予科技園管理、重演「數據劏房」紛爭。

事實上，當創科項目去到「國家級任務」，相信政府也會打醒十二分精神，因此行政長官在施政報告表示，會親自主持「河套區港深創科園督導委員會」，帶領政府制訂香港園區發展的整體策略、計劃和布局部署，皆因這是結合「一國兩制」優勢和「一河兩岸」地利的重要示範，單單交由科技園自行營運管理，一有閃失，就會拖了本港成為國際創科中心的後腿。

無論如何，筆者認為，當局日後應更加多用主導模式進行北都內的創科相關項目，擺脫以往過度倚重科技園這艘「創科旗艦」的習慣，本港創科才有望突破前進。

作者袁順圍從事物業管理近十年，曾任職房屋事務主任。文章標題為編輯所擬，原題為「土地資源與問責」。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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