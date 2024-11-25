來稿｜強制頭盔立法矯枉過正　為何威脅香港單車的未來

來稿作者：嚴卓衡



因政府換屆而一度沉寂的強制單車頭盔立法，再度成為焦點。上週三（11月20日）立法會大會上，多名議員輪番就單車安全提出質詢。其中，以醫學及衞生界議員林哲玄為首，力促政府立法。運輸及物流局局長林世雄確認將推進有關法例，目標於明年將修例建議提交立法會。

的確，戴頭盔可以減少單車意外傷勢，絕對值得鼓勵。但是否等同需要立法強制？強制措施對運動單車沒甚影響，但對日常單車使用的副作用極大，尤其是共享單車。

扼殺彈性出行選擇 共享單車恐被陰乾消失

真正單車友善的規劃勝在彈性。不少新市鎮居民習慣使用單車作為連接公共交通的「駁腳」、共享單車亦能隨處即見即用。其吸引力，正是它隨時隨地的便利性——無論是貿然興起，抑或因小巴久候無果而改以共享單車代步，都不需繁複準備。沒有人會為了這種「偶然性」而隨身攜帶頭盔。

若果強制頭盔立法落實，這種隨心所欲的便利將不復存在，市民亦勢必失去公交以外另一種出行選擇。即使單車使用者遵守交通規則、為自己安全負責，卻將僅因沒戴頭盔，便被標籤為「不負責任」，甚至成為司機群組和社會輿論的「公審對象」。

那些習慣駕車出入的官員和議員，或許無法切身體會政策對日常使用者和共享單車的影響，又或根本漠不關心。同時，政府口口聲聲說在北部都會區及新發展區推動單車友善規劃，將單車定位為首尾程接駁工具，但若共享單車因強制頭盔立法而「陰乾」消失，這些承諾是否會成為空談？

澳洲及紐西蘭九十年代初實施強制頭盔立法，及後日常使用單車人數大幅下降（詳見下圖）。當地共享單車發展難以為繼，至令仍對單車使用普及化造成阻礙。

（由作者提供）

疫後嚴重意外已銳減 頭盔立法必要性成疑

根據政府數字，在單車意外死亡或重傷者當中，有戴頭盔者佔四成。就如數月前在青衣南路車禍喪生的17歲單車少年，即便佩戴頭盔，亦未能倖免於難。

頭盔並非萬能。若要根治單車安全問題，何不從改善和增加單車基建入手，配合對單車使用者同駕駛者雙方的教育執法、提升安全意識，從根本上減低車禍風險？

更值得注意的是，過去三年近九成單車意外均屬輕傷，致命意外僅佔0.3%。同時，單車死亡及重傷人數近年已顯著下跌：由2021年的490人，銳減至2023年99人，跌幅高達八成。

我明白林醫生醫者父母心，死亡同重傷的人絕對一個都嫌多。但為了避免極小撮不幸，強制頭盔勢必威脅共享單車的存亡，連同大眾使用單車作為彈性選擇的權利都一同抹殺。

此舉實在矯枉過正，恐怕有違公共政策制定的比例原則。

（補充一點：林哲玄醫生在無綫新聞及立法會發言中均稱，每年單車意外死亡為一百宗，但實情過去七年每年平均只有十宗。我相信林醫生無意誇大其詞，但恐怕誤導公眾。）

作者嚴卓衡是街道變革發起人。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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