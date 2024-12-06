來稿｜為什麼要換兩名局長？從人事更迭探討香港變革路向

來稿作者：張景宜



特首宣佈更換兩名局長的決定，不僅僅是一次簡單的人事調動，更是政府來到中期施政的一次重要訊號，釋於出政府改革的決心和對施政效率的追求。換人背後的考量，不單單是對能力、經驗的探討，更重要是那份承擔。

在私人企業中，「能者居之」是選才最重要的原則。當某一位企業領導的主要崗位需要更高效及精準的表現時，董事局和管理層很自然地會考量和提拔集團內更合適的人選或往外聘。同樣地，特區政府作為全港最大僱主，同樣主要功能在於服務市民，局長一職有需要展現勤政愛民的風範，同時確保政策得以有效落實，取得市民認同。因此換人符合了問責制本身設定，在內地和海外也是常見的做法。

而今次兩位局長的更迭，也貫徹了特首變革的決心，同時建立明確激勵機制。這個決定無疑給了積極奮發的政務官和外界有志加入政府人士一個強心針。兩位資深政務官，在新一屆政府開局陸續獲得委以重任，累積了擔任常秘和署長的經驗，再經過考核和觀察，完成了中期的梯隊建設。而我們也可以相信和留意其他新星和介乎 45至55歲的資深公務員及在公營機構的領導，相信也在為下屆政府做好人才儲備。

從昨天記者會至之前不少公開場合，筆者猶為認同特首對兩位新局長的高度評價，新任局長羅淑佩（文化體育及旅遊局局長）和陳美寶（運輸及物流局局長）帶來了清新的思維模式和敢作敢為的作風，同時也具備良好的溝通技巧。不論是羅局長對公屋問題的處理，以至與年輕人走近的做法，都在媒體和政界廣受好評。

同時，一如在記者會所言，在工作能力和承擔、羅淑佩和陳美寶都在政府服務超過35年，具備卓越的行政和管理經驗，展現了出色的領導能力、解說能力和主動性。其中特首對她們的改革意識，以及對其施政理念的支持表示欣賞，做到團隊「肯做事，做成事」的文化所需要的核心要求。

值得注意的是，不適合擔任局長職位，並不代表仕途的終結。在香港，許多私人機構同樣需要具備公共政策和行政經驗的人才。這次調整也提醒我們，局長一職不僅需要專業能力，還需要統籌全局的視野、資源整合，面對複雜局勢時的高效決斷力及政治承擔。

特首要求局長以結果為目標，創造最大社會價值。「沒有最好，只有更好」的精神將是未來施政的關鍵，兩位新局長被寄望能在文化、體育及旅遊，以及運輸及物流領域創造出新成績。這次關鍵的調整，除了回應民意，也顯然是領導班子中期施政的重要一步。香港當前的挑戰在於如何有效落實改革，激活行政機構的活力，這需要局長和主要官員具備極強的分析、協作和統籌能力。正是特首對「適才適所」原則的堅持，也是對行政效率的高度重視。筆者深信，本屆政府的運作將更加高效，行政改革也能更進一步，未來焦點相信會落在公務員激勵機制，及副局和政治助理任命。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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