來稿｜香港老年政策的成與敗

來稿作者：黎慧琪、何深愛、陳洛瑤



長者數碼外展計劃自2018推出以來，鮮有人知悉及關注，旨在舉辦各種數碼相關活動讓老人家對電子產品有更高的興趣，重新建立與親友的關係。然而，在人口老化問題日益嚴重的香港，老人家越來越多，同時間仍很多長者都沒有信心靈活運用電子產品，更有2023年的研究指超過三分一長者從未使用互聯網，讓人重新審視這計劃的廣泛性及成效。早前施政報告亦提出成立關愛隊，探訪老人家及有需要人士，以達致凝聚社區資源和力量。

上述兩個措施着重於對長者的關懷，主要是以探訪老人院和獨居老人等，但實際能否解決長者生活上、情緒上，以及與親友溝通上的問題仍不確定的。

香港現存問題

尤其香港代際問題嚴重，例如是年輕人傾向電子方式溝通，而長者則是執着於面對面交流或是打電話聯絡，這已經無形中產生數碼隔膜。長者的確都很希望與孫兒建立良好關係，但可謂長者視孫如寶，孫視老為草。很多人踏入晚年，身邊的朋友、伴侶都一一離開，若果連孩子、孫兒都不願意與長者聯絡，長幼之交淡如水的情況下，相信不少人都會很容易失去生存欲望。再者，不同的經歷、文化差異和價值觀更加深代溝，在生活上和工作上各自有各自的一套，代際間的衝突和緊張都是不容忽視的。

有研究指出，透過製造更多共同回憶和共同話題縮窄代溝，可以提升社會凝聚力，而長者的孤獨感亦能夠顯著舒緩，一些活動包含各年齡層，透過交流和互動，也能改善長者整體精神健康的。

政策完善之路漫漫

雖然外展計劃重點在提升長者數碼科技的認識和技能，也有參與非牟利機構邀請年輕義工協助，但實則規模之小，對改善長者生活問題成效甚小。而港府選擇由非牟利機構實行並且提供資助，無疑是「拋波仔」的行為。

應對現今乃至未來在不同年齡層溝通上的問題，日益嚴重的代際衝突，而港府雖然很多生活上的資貼，亦有各種計劃支持非牟利機構照顧和支援長者，但2024施政報告對長者照顧只着墨幾句，若過於重視本港科研發展，吸引人才來港，而忽略了社會民生，香港還有可能做到所謂的共融社會嗎？而孤獨老人自殺的案例又應如何解決呢？

作者黎慧琪、何深愛、陳洛瑤是香港中文大學城市研究學生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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