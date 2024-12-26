張美雄｜多元經濟是港澳未來發展的鑰匙

適逢澳門回歸祖國25週年，國家主席習近平在澳門展開多日行程，並在12月20日出席第六屆澳門政府就職典禮發表重要講話。講話中他肯定了香港及澳門「一國兩制」的制度優勢，並提出了「四點希望」，涵蓋不同範疇包括經濟層面、特區治理、對外事務以及社會安定。因篇幅有限，是次文章我會集中在經濟層面及特區治理上探討。



來稿作者：張美雄



發展還是保障經濟民生的硬道理

習主席發言提到，期望澳門政府帶領下發揮一國兩制的制度優勢，完善產業規劃及發展具有國際競爭力的新產業，加大政策支持和資金投入，以推動經濟多元發展。

事實上，在當前的全球環境變化、地緣政治影響下，港澳也面臨著經濟情況不明朗的挑戰，習主席的說話實在意義心長，提醒了我們經濟需多元發展，而不是「一招鮮，食遍天」。他在澳門行程其中重要一站是「橫琴粵澳深度合作區」，可見中央對大灣區城市間合作互補的重視。不論是澳門的橫琴，還是香港北部都會區的建設，都是推動大灣區成為世界級城市群的重要一環。

筆者一直支持北部都會區的開發，旨在吸引多元人才來港就業和定居，推動經濟多元發展。就如七八十年代開發沙田、荃灣及將軍澳，這些地區如今已成為香港的模範新市鎮，並促進了地區經濟。北部都會區的開發需因時制宜，應該融入新質生產力、物流及高科技養老等元素，持續吸納高端人才，為香港的高端科技產業、房地產和賣地收益帶來連鎖效應，緩解政府的財政赤字問題。

實幹是愛國愛港的表現

經濟的多元發展，也需要特區治理效能的推動。作為地區治理中的年輕一分子，因此對習主席在提升特別行政區治理效能的勉勵說話上也深有感受。近年，中央積極鼓勵港府在治理上深化改革，先是完善地區治理、後落實香港國安法，目的在於確保維護國家安全情況下，提高特區行政主導的治理效能。

在完善制度的同時，「良政善治」也需愛國治港人才配合，愛國是必須，但也要敢於擔當，有所作為。本月初，特首李家超宣佈兩位政治局局長即時卸任，可見特區政府對提升治理效率的決心。以新任文體局局長羅淑佩為例，之前擔任房屋署署長期間，打擊濫用公屋不遺餘力，成功收回5000個單位，再分配給有需要的基層人士。明顯特首重視官員需要有處事乾脆利落的行動力，並呼應習主席一貫以來「以事擇人」的原則，需要勇於主動識變、應變、求變。期望一眾愛國治港人才以此為鏡，在不同崗位上盡其所能、用其所長，以回報國家和特區政府的信任。

「一國兩制」是中國的、也是世界的

習主席是次在澳門的重要講話，充分肯定了一國兩制的制度優勢，體現和平、包容、開放、共享的價值理念。的確，一國兩制的普世價值不只是中國的、也是世界的，值得共同守護。

是次習主席的重要講話包含各方面層面，不論特區政府管治團隊、還是本港商界等各界人士應該深入學習，積極響應「四點希望」。只有齊心團結、匯聚力量，一方面提升行政主導的治理效率，另一方面發展多元經濟，才能讓市民充分感受到「獲得感、幸福感、安全感」，不負中央政府對香港的「一國兩制」行穩致遠的寄望，為推進中國式現代化的偉大藍圖寫好香港的新篇章。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年協家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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