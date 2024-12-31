蔚你講｜打擊僭建慎防「紙上談兵」

來稿作者：林素蔚



香港的僭建問題由來已久，可追溯至六、七十年代人口急速增長時期。當時住屋需求殷切，不少市民為擴大居住空間而在單位內外加建。及後，僭建逐漸演變成「你有我有」的普遍現象。政府期望修訂《建築物條例》第123章，處理本港積存多年的僭建問題，方向絕對正確，但多項建議能否真正解決並杜絕僭建問題呢？

即將進行公眾諮詢的修例，提出多項重要建議，其中包括大幅提高違規罰則，對不遵辦強制驗樓令的最高罰款由5萬元增至20萬元，更設每日罰款二萬元及最高可判監一年。局方同時提出，若樓宇外牆及其伸出物出現損壞而導致傷亡，最高可處以30萬元罰款。這些措施顯示政府對違規行為採取「零容忍」態度。

不過，政策訂立者必須思考，我們過去真的是因為法律不全面，或罰則太輕，而導致出現僭建？相反，即使政府多次強調僭建違法，但在執法不足與監管不嚴的情況下，僭建物不斷增加，更衍生了「不做就蝕底」的歪理。

要令修例發揮實效，政府必須正視執法資源的問題。過往經驗告訴我們，即使有法可依，若缺乏足夠的執法人手，再嚴厲的法例也只是紙上談兵、形同虛設。政府應調配相關資源，確保不增加人手編制對情況下，為前線人員提供專業培訓，確保他們能夠準確判斷違規程度。

同時，政府亦應加強教育工作，讓市民明白僭建可能危及工眾安全的嚴重性。尤其是一些涉及結構改動的違規工程，稍有不慎便可能釀成嚴重事故。政府可透過不同渠道，向市民詳細解釋新修訂的內容，並提供合法改建的途徑。

新方案需要配合清晰指引

然而，條例修訂中仍有不少值得商榷之處。首先是對「嚴重違例建築工程」和「小型違規工程」的定義過於模糊。政府僅以山泥傾瀉事故中的大型違規建築物作為嚴重違例的例子，而小型違規則以晾衫架、冷氣機支架等日常設施作為示範。這種籠統的分類方式，不但令前線執法人員無所適從，更讓市民無所遵循。

其次，建議又提到，如明知而協助業主觸犯僭建罪行，則等同干犯該罪行，需要負上同等責任，例如涉及該物業買賣的律師、地產代理等。該建議的思路清晰易懂，即透過提高僭建建築物的轉手難度，讓參與物業買賣的有關人士共同對僭建説「不」，惟同樣擁有諸多漏洞，例如只要律師聲稱自己並未親身到相關物業，對僭建並不知情，是否就能脱責？筆者期望政府制定具體而清晰指引。

除了加大罰則，當局亦嘗試為部分舊有僭建物尋求務實解決方案，筆者十分認同。尤其是針對新界村屋問題，政府計劃重啟「新界村屋僭建物申報計劃」，但強調這只是「暫緩執法」，並非長期解決方案。同時，局方亦願意容許部分舊有的小型改裝經專業評估後予以保留，顯示政府採取較為務實的處理手法。

至於局方名言不考慮以「繳納罰款換取合法化」的建議，其理據值得深思。誠然，不應鼓勵以金錢解決違法問題，金錢可解決違法問題的觀感實屬不佳。但對於一些歷史遺留的僭建，如新界村屋等，若確實符合安全標準，一律明令拆除除了難以執行，亦顯得不近人情，若特殊處理，關鍵則是訂立嚴格的審批標準，並確保評估過程專業嚴謹。

作者林素蔚是立法會議員（新界東南）、註冊社工。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。