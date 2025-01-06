來稿｜新丁議員滿一歲

來稿作者：李漢祥



告別舊歲，喜迎2025年，驀然回首，2024年過得十分難忘。最奇妙的經歷，莫過於當了區議員，造夢也想不到被委任到大埔區服務。在過去一年內，由本人議員辦事處主辦的活動30多個，協辦的活動也近30個，平均不到一週便搞一次活動。至於區議會大會、委員會、工作小組及會見市民等「指定」任務，出席率100%，從不缺勤。

不分黨派，互相扶持

縱使正式的任期始於2024年1月1日，但在2023年12月20日已經需要回到大埔區議會出席預備會議。猶記起大埔民政事務專員在會上期望候任區議員在數日內進行一些冬日送暖活動。我這個議會新丁，既無地區聯繫，也無物資，又無人手，是個「三無」議員，只得自己「一支弓」，唯獨我一人斗膽在會上舉手表態「做不到」。說時遲，那時快，我的手機已收到某位有政黨背景的資深區議員發來一個信息，告訴我已經準備了福袋，在預備會議完結後，可以跟隨她一起進行家訪，探望獨居長者，冬日送暖，讓我可以順利完成區議員生涯的第一個任務。

與區議會的同事初次見面，我開始感受到完善地區治理後區議會的其中一大好處：區議員團結一致，無分彼此，全心全意服務市民。大埔區議會的議員來自直選、間選、委任和鄉事派當然議席。筆者起初心想，若干議員要累積政治本錢，突顯個人政職，本乃平常。後來漸漸感到無論是什麼背景，全體議員互相扶持，緊密合作，絕無「山頭主義」，大家樂於共享資源，目的就是提速提效，到位貼心地服務市民。

筆者初任區議員時，仍疑惑像我這般的委任區議員，怎樣努力工作都及不上紮根大埔多年的「地膽」議員。總結過往一年的經驗，完善地區治理後的區議會，議員不再分黨分派，更不是單打獨鬥，而是因應各人的不同背景，取長補短，眾志成城，產生巨大的協同效應；再加上民政事務專員的領導和民政事務處的同事通力合作，一個團隊一起幹實事，一同建設社區，不再蹉跎於往昔的內耗爭拗，使各種活動及改善地區措施可以適時、有效、精準「落地」，讓街坊真的可以安居樂業。

各展所長，造福市民

委任區議員有各自的背景專長，藉筆者在教育界、社福界與商界的良好關係，便引入了大學、商業機構、志願團體、專業人士等來服務大埔。他們為大埔區的不少重點活動，例如林村許願節、心願夜市、國慶75周年、龍尾沙灘節等，都帶來了新意思，新元素。

再舉個實例，由於小弟是香港教育大學的校董會成員，我的議員辦事處和教育大學合作，在大埔區推出一連串的長者免費認知篩查服務及相關活動或講座，自去年4至11月安排合共17場篩查服務，受惠的「哥哥姐姐」數以百計，深受街坊歡迎；當然我也毫不吝嗇地把教育大學的團隊介紹給其他區議員，讓服務全面覆蓋整個大埔區。

由三無議員到三上議員，唯有感恩

作為新丁議員，全賴各方貴人好友支持，才可順利開展工作；有驚無險地過了一年，總算交出一張及格的成績表（完全符合政府為區議員訂立的所有工作指標）。除了香港教育大學外，還要鳴謝香港中文大學、香港城市大學及嶺南大學鼎力襄助。在送贈福袋／派發物資方面，感謝港鐵公司、煤氣公司、大昌行、社會企業研究院、社企苗等機構的贊助。對Amala淨康向街坊提供免費到戶滅蟲防蟲服務，百本醫護支持疫苗接種；怡富小區關愛隊、聚善義工組、潤愛同行、Central 100、MBA Impact等組織提供志願者協助服務，深表謝意。我的辦事處亦聘請了紮根大埔多年的地區人士任職不同崗位，萬分感激他們彌補了我不足的地區經驗。

當了一年議員，已漸漸「上手」和「上癮」，更加「上心」，由「三無」議員到「三上」議員，委實奇妙且難忘。儘管筆者一向很喜歡服務社會，卻只是一介布衣，恐怕力有不逮，曾經婉拒委任。今天真的要衷心感謝當初推薦小弟擔當委任區議員的「高人」，讓我有難得的機會，在完善地區治理體制後，聯同政府和所有大埔區議員，夙夜不懈，為民謀福！選舉制度縱有其優點，若只靠選舉，焉能得到如諸葛亮般，不求聞達，高風亮節，運籌帷握的忠志賢能出仕呢？經過一年的實踐驗證，時間充分說明，「完善地區治理，建設社區幫到你」，不是一句口號，而是真實的成果。

作者李漢祥是大埔區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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