仲點論政｜青年人不可不知的香港優勢

來稿作者：劉仲恒



新聞不時報導，在很多國家和地區年輕人不願意留在農村，他們離鄉別井謀生是因為外面的世界機會多。在國家和城市的層面上也存在著同樣的道理，如果要我們的青年留下，為香港的未來奮鬥而不是投入他人懷抱，那光喊喊口號是不夠用的。要青年人死心塌地地留下，就必須讓他們心裡覺得，香港這城市可以讓他們未來的事業獲得最好的發展，留下工作獲得成功的機會比其他地方大。

香港擁有很多優勢，更重要的是，不少優勢將會在國家持續改革開放和全球進一步一體化的過程中越來越變得重要。筆者作為青年發展委員會非官方委員，深信我們必須要讓香港年輕人清晰了解，他們安心立命之地有哪些優勢。他們必須對香港的狀況有深入的理解後，才能跟其他地方作出比較，也才能通過比較進一步確認香港的優勝之處。

「全球青年力量峰會：與香港創新」剛在香港舉行。這是一個非常難得的平台，讓來自東南亞、中東和大灣區的青年專業人士聚首一堂，通過對醫療、保險、創意經濟和數位經濟四個主題的深入討論和分享，強化本港年輕專才和世界同行的聯繫，為全球和香港的發展注入新動力，在塑造全球青年領導力的同時，又有效地建立起跨國界的合作精神。

香港青年人能在塑造未來世界的過程中發揮很大的作用，因為他們身處的城市在國際上具有舉足輕重的地位。香港作為國際大都會，具有背靠祖國、與世界緊密聯繫的獨特優勢，在國家持續改革開放的過程中積極扮演「超級聯絡人」和「超級增值者」的重要角色。隨著國家繼續落實「一帶一路」政策，中國跟國際社會間的互動只會越來越頻繁，因此對香港「超級聯絡人」和「超級增值者」功能的需求只會越來越大，這是肯定的。

港青不可不知的是，香港是國際三大金融中心之一，更重要的是，這個身份獲得國家「十四五」規劃的全力支持。我們在國際金融中心的基礎上，也儼然成為了全球離岸人民幣業務中心、國際資產管理和風險管理中心。大灣區的蓬勃發展和「一帶一路」倡議的積極落實，為香港提供了最理想的雙向高質量發展空間。國際資金通過香港和大灣區走進內地，可以進一步刺激國家經濟的高品質發展。而內地企業又可藉助香港這個「中介」，更有自信地探索「一帶一路」的新天地。

我們的年輕人必須理解，香港的某些優勢是獨特而無法替代的。要做好「超級聯絡人」就必須熟悉雙方文化，我們的歷史造就了香港獨特的東西文化交融優勢，我們也已經通過這個優勢建立了廣泛的全球經貿網絡。港青在這樣的條件下發展事業，真是太幸運了。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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