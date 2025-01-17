來稿｜從姜濤得獎感言看社會包容

來稿作者：簡永哲



每年樂壇頒獎禮後，總有人爭拗賽果，也定必有些餘波，當中以商台叱咤樂壇頒獎禮特別多，這幾年來尤甚。MIRROR的姜濤今年奪得叱咤我最喜愛歌曲及最喜愛男歌手獎，上台時一臉無奈，慨嘆又要被鬧兼請求勿鬧得太盡，這種得獎感言實屬罕見。有人擔心其情緒出問題，同時有人斥他搏同情，並踩多腳說：「唔好撈囉！」事件至今似已平息，但其引伸的問題值得深思。從四年多前報章廣告一句「姜濤不紅、天理不容」，去到今日這個局面，姜濤已當紅了，筆者只見社會越來越少包容，更充斥撐到盡、鬧到盡家文化，極不健康，亦令人擔憂。

「依家打緊字嘅人如果想鬧我，請口下留情！」姜濤今年元旦得獎後誠惶誠恐在台上說出這番話。筆者八、九十年代起看電視音樂頒獎禮數十年，即使在譚詠麟與張國榮鬥到你死我活年代，抑或四大天王時期黎明得獎被噓，以至林峯奪亞太區男歌手獎被嘲是「亞皆老街至太子道西區」最受歡迎的時候，也未見有歌手公開表現出如此害怕得獎後被鬧。當然年代不同，歌手不避忌地展露真性情是原因之一，這亦可能與姜濤本身性格有關係，但在現今網絡主導的世界，每人也有平台隨時隨地公開發表意見，造成歌手很容易預計得獎後網民有何反應，也為此而不安。

姜濤得獎至今事隔十日有多，網上批評者回應累積如山，隨手拈來就有「新一年，新開始！No，你舊債未清，上年未鬧完嘅今年繼續鬧」、「你係有實力嘅話又洗乜驚？」多不勝數，而同一時間，也有大量撐姜濤的言論，「姜濤真善美，竟然有人討厭佢？應該是很多人妒忌他」、「冇人贏到全世界掌聲，黑心人時刻都有」，還有姜糖（姜濤fans統稱）會留言說不用理會那些「鍵盤戰士」，叫偶像只要相信自己就可以。

現今網上言論不是一句不理會就能作罷，雖然網充斥一些「打手」，但網民的「民情」的確某程度上反映那個國度對某些事的取態，以至價值觀。社交平台對於現代人不可或許，線上線下絕對會相互影響，大家的價值觀及情緒不容易完全分割。沉浸在這個無同理心、事事去到盡的網絡，下一代不可能不受影響，也不能奢望現實社會好得到哪裡。本港社會上也有各走極端的事例，例如坐巴士、在餐廳用膳也可因小事爭拗到大打出手，部分家長盲目追捧名校、過度恐慌性防疫等，而且部分情況是越受到反對，越要抗衡。總之像網上一樣，一方讚得越盲目，另一方彈得越無理；你捧得越瘋狂，我鬧得越大力。

姜濤的得獎歌曲名為《好得太過份》，歌詞是讚揚「姜糖」，但現實是，凡事太過份並非好事。筆者認為，這個問題必需正視，社會一正進步，對各樣事情的包容應越來越大，對不同意見及看法應有更多尊重。有關方面的學者是否能做一些調查、研究，找出近因遠因，再提出改善方法？政府亦可在各方面提倡包容尊重，其實以往公民教育委員會也有做過有關「尊重與包容」的推廣運動，更推出過電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，當局如可因應時勢重推，絕對是社會之福。

筆者明白，這個世代講包容也許有點天真，在網絡上要實現就更加難，難得有如年過50的鄭秀文可以在廿幾年後再現身叱咤舞台領同一個獎，更有機會再唱回數年前疫情時的得獎歌曲。這些都不是必然，甚至可能需要奇蹟才能達成。不過，筆者始終相信，和而不同及包容尊重，應是整個社會要追求並希望達致的目標。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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