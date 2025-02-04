仲點論政｜負不起不保護兒童的後果

來稿作者：劉仲恒



不久前，政府為「保護兒童運動」進行了啟動禮，這是為了一年後啟動的《強制舉報虐待兒童條例》倒數。為了新法例實施而舉辦活動為數不少，但為了準備法律生效而倒數卻並不常見，可見當局對保護兒童福祉非常有決心，而且也決定通過舉辦大型活動來喚起整體社會的關注，不但跟相關專業界別和社會人士攜手合作，而且還希望鼓動「保護兒童，人人有責」的信息。筆者身為兒童事務委員會的非官方委員，心裡覺得萬分欣慰。

保護兒童是件頭等重要的事，這似乎是大家都認同的。簡單來說，虐待或忽視會嚴重影響兒童的成長和發展，而且會在他們生命中導致長期的問題，包括心理健康方面的困擾。作為成年人，我們有法律和道德責任保護兒童，讓他們免受傷害，特別是在他們日常生活的環境中，例如家中和學校。再說得「實際」一點，忽視保護兒童的工作可能會產生深遠的社會影響。我們常說今日的兒童是社會明天的棟樑，當下的幼苗不好好保護而冀望日後有健壯的棟樑，那是癡人說夢的事。換句話說，不保護好兒童會為未來社會造成巨大的經濟成本，這是我們負擔不起的後果。

千萬不要認為虐待兒童只是罕見的事情。以美國為例，估計每4個女孩子裡，同時每13個男孩子裡，就有1個兒童曾經遭受虐待。所以，虐待兒童的新聞絕不是很少發生的偶爾事件，而可能是一個規模更大問題的冰山一角。筆者看過一項數據，在2022年美國估計有接近56萬名兒童成為虐待和忽視的受害者，這是個相當驚人的數字。

當然，父母和日常照顧者在保護兒童方面發揮最重要的作用，但我們不可能把所有的責任都推到他們身上。要我們的孩子健康成長和發展，還需要政府和社會各界的共同努力，絕對是個「團隊工作」，任何一方面的投入都非常重要。

父母要兼顧工作，為口奔馳，所以要他們肩負起照顧兒童的所有責任是不切實際的。除了父母和照顧者之外，學校、醫療保健從業人士和社會服務機構也有著一部份保護兒童的責任。只有通過共同協作，才能建立起一個強大而有效的支持系統，滲入兒童生活的方方面面，保護他們免受潛在的傷害，為他們的健康成長創造一個安全和有利的環境。

《強制舉報虐待兒童條例》明年1月20日生效啟動，現在政府一年前就跟業界和社會各方為落實做好準備，實屬難能可貴。除了提供培訓、制訂《強制舉報者指南》、增加兒童緊急留宿宿位等做法，政府還從源頭預防虐兒行為，以試驗形式成立四間社區親子中心，以遊戲為本的方式來促進親子互動和教導家長正向育兒方法，做法非常妥當。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。