來稿｜西九賣地紓困僅為飲鴆止渴

來稿作者：歐陽熙



西九文化區承載各界對香港文化藝術發展的厚望，近年卻深陷財政泥沼，甚至聲稱瀕臨資金鏈斷裂的邊緣。為解燃眉之急，西九管理局提出出售住宅發展項目的計劃，擬建七幢樓宇，提供近2000個住宅單位，並預計於今年首季向城規會提交規劃許可申請。然而，這種以賣地換取資金的做法，無疑是飲鴆止渴，治標不治本，讓西九成為另一個地產項目。

自2008年成立以來，西九文化區已獲得政府超過450億港元的巨額投入，包括一筆過216億撥款、綜合地庫的興建費用，以及以象徵式地價授予管理局的酒店、辦公室和住宅發展權。如此龐大的資金支持，實在罕見，卻未能阻止西九陷入財困，究其根本，在於管理局自身的營運及管治模式。

過去，西九管理局曾因揮霍無度備受詬病，例如斥資數億港元購買藝術品，高層薪酬也高得令人咋舌。根據年報，行政總裁馮程淑儀的年薪高達661萬港元，其他高級行政人員的年薪亦介乎200萬至550萬港元之間，總酬金開支超過3000萬港元，位位都是超級打工仔。如此高昂的人事成本，如何能實現真正的「瘦身」？董事局主席唐英年所謂的「瘦身瘦到出血」，淪為空談，說法不攻自破。

面對財政困境，賣地並非唯一的出路，也並非最佳的選擇。放眼國際，許多著名的文化藝術機構都成功探索出多元化的開源節流模式，值得西九借鑒。紐約現代藝術博物館（MoMA）通過多元化的經營策略，包括捐贈籌款、門票收益、品牌商品銷售、教育課程、餐飲及商展活動等，成功實現自給自足，不僅在藝術領域享有盛譽，其商業模式也成為全球文化機構的典範。同樣，英國的泰特現代美術館（Tate Modern）也並非只依賴政府撥款。除了門票收入外，泰特現代美術館還積極拓展其他收入來源，例如舉辦特展、出租場地、銷售藝術衍生品等，有效地維持了自身的營運。

要加深香港的文化發展，西九文化區起著關鍵作用。要擺脫目前的財政困境，管理局必須積極開源節流，尋求可持續的發展模式。在開源方面，西九應借鑒國際經驗，拓展多元化的收入來源。例如，加強與企業和私人捐贈者的合作，積極爭取社會贊助；舉辦更多高質量的特展和文化活動，提升門票收入和吸引力；發展品牌商品和餐飲業務，增加非門票收入。在節流方面，西九管理局必須嚴格控制行政開支，尤其需要檢視高層薪酬的合理性，調整高層薪酬，方能真正減輕財政壓力，將資源更有效地運用於文化藝術發展。

西九文化區的財政危機並非絕症，關鍵在於管理局能否痛定思痛，改革現有的營運模式。賣地充其量只是權宜之計，並非長遠之策。唯有積極開源節流，借鑒國際成功經驗，才能讓西九文化區真正走出困境，實現可持續發展，不負其承載的文化使命。

作者筆名歐陽熙，曾於跨國科企處理及打擊電子商貿詐騙、假新聞及訊息工作，常駐新加坡及香港，現時從事資訊科技公司顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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