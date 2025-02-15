來稿｜從國家《規劃綱要》探尋本港學前教育新趨勢

來稿作者：温志倫



國家主席習近平去年9月在全國教育大會發表重要講話，會後頒布《教育強國建設規劃綱要（2024–2035年）》（《規劃綱要》），指導未來十年的國家教育發展。日前在政府總部舉行《規劃綱要》宣講會，邀請內地教育部副部長吳岩主講，讓各界人士深入了解《規劃綱要》的重要意義，引領大家深入了解《規劃綱要》的重要意義，思考香港教育的未來。吳副部長指出，學前教育也是整個教育系統的重點之一。隨著國家整體出生人口下降，幼稚園的學位過多，思考如何提升有關學前教的質素迫在眉睫。其中，教育部正計劃將三至六歲幼稚園，放寬收生年齡界限至零至六歲階段的嬰幼兒，並且加強相關衛生的元素和措施。

放寬收生年齡，精心選校址

本港同樣面對出生率下降的情況，如何借鑒《規劃綱要》的內容，優化本港學前教育的服務呢？若實施將幼稚園延伸至育嬰院的措施，究竟哪些地方值得特別留意和配合家長的需要呢？首先，政府可推行先導計劃，鼓勵業界學前教育機構延伸至零至六歲。在選址方面，除了是鄰近住宅區的幼稚園外，亦可考慮附近是否擁有母嬰健康院，以強化相關嬰幼兒衛生照顧的服務。將相關服務一體化，更能有效地協助新手家長養育孩子。因此，選址上，幼稚園宜鄰近母嬰健康院，亦可參考現時流感疫苗的接種計劃，安排到校接種出生後所需的疫苗。

護士駐校，家長更安心

為令嬰幼兒獲得更佳的照顧，安排每間育嬰園提供一名註冊護士及具照顧嬰幼兒經驗的人士在校協助支援和照顧，會令家長更安心。駐校護士能夠統籌和協調到校接種疫苗的安排，減輕了家長舟車勞頓帶領孩子前往醫院接種疫苗的辛苦，亦減少了大量嬰幼兒使用母嬰健康院的情況，相信可減低傳染病傳播的風險。與此同時，嬰兒在接種疫苗後，若產生不良的反應，駐校護士亦可即時作出適當的照顧。具有照顧嬰幼兒經驗的人士，可協助嬰兒每天沖涼和協助餵食，更可支援在職的幼稚園教師，逐步適應和掌握所需要的技巧和知識。而且在健康愉快的校園環境中，不同年齡層的嬰幼兒，亦可作簡單的互動和交流，初步開展他們的群體生活。

善用科技，便捷生活

為了更有效地打造智慧城市，子女在嬰幼兒時期，家長就可為他們開通｢智方便＋｣或醫管局應用程式｢HA GO｣等，方便家長預約和了解在校子女接種疫苗的情況。家長可有效善用科技帶來的便利，並且將應兒童的針卡電子化，令生活更加便捷。若零至六歲的嬰幼兒在同一校舍中學習，相信有關的個人證明文件，能夠更有效地存放。家長在學前階段，已擁有這些經驗和基礎，日後通過電子化升小選校方面，亦能更有效地善用相關的系統來處理子女的升學。正如副部長吳岩所說：「香港好，國家好；國家好，香港更好。」要建成教育強國，必須創造更加多培育和吸引優才的條件，並且協助他們為下一代的未來做出規劃，讓學前教育成為發展人才的支撐點。

作者温志倫是灣仔中西區工商業聯合會副會長兼教育委員會主席、香港教育工作者聯會理事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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