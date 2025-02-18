楊莉珊｜民企座談振信心　新質生產民企作貢獻

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平2月17日在京出席民營企業座談會並發表重要講話。在當前全球局勢不穩定、單邊主義和保護主義抬頭的背景下，中國的民營經濟面臨諸多挑戰。在這樣的時刻，中央政府召開高規格的民營企業座談會，並由習主席親自發表重要講話，意義非凡。

座談會傳遞了一個強烈的信號，即中央政府高度重視民營經濟的發展，並致力於通過政策和支持措施來幫助民營企業克服當前的困難。同時，也希望藉此機會提振企業家的信心，推動創新和發展，從而促進中國經濟的高質量增長。這一切都表明，民營經濟在中國未來在國家發展進入升級轉型的關鍵時期，中央通過舉行這次座談會，旨在向民營企業傳遞明確的支持信號，強調民營經濟在國家未來發展中的重要作用。這不僅有助於提振企業家的信心，還能促進創新和技術突破，推動經濟的高質量發展。

今次是中央近七年來再次舉行最高規格的民企座談會，與會民企代表陣容鼎盛，當中又以科企為主，除了華為創辦人任正飛、比亞迪董事長王傳福、小米董事長雷軍、騰訊主席馬化騰、半導體設計公司韋爾股份董事長虞仁榮、民用機械人公司宇樹科技首席執行官王興興、DeepSeek創辦人梁文鋒等，還有近年動向備受關注的阿里巴巴創辦人馬雲。國家發展正處於升級轉型的關鍵時期，中央舉行這次座談會，旨在突出對民營企業的支持。

習主席強調，民營企業是伴隨著改革開放一起發展起來的，過去幾十年來中央對民營經濟的方針政策，無論在理論上還是實踐上，都是一脈相承、與時俱進的。針對「整治資本家」和「國進民退」的擔憂，習主席重申了「兩個毫不動搖」的方針，強調鞏固和發展公有制經濟，同時鼓勵、支援和引導非公有制經濟發展。這表明中央政府希望從最高層面上給予民營企業信心，促使民營經濟持續健康發展。

習主席一方面對民企提出五點要求，包括弘揚企業家精神，做中國式現代化的促進者；堅守主業、做強實業，走高品質發展之路；完善企業治理，強化內部監督，健全風險防範機制。另一方面，習主席也向民企代表作出多項承諾，包括堅決破除公平市場競爭的障礙、大力解決民企融資難又貴問題、解決拖欠民營企業帳款問題，以及強化執法監督，依法保護民營企業合法權益。

這次座談會的「含科量」非常高。馬雲的亮相尤其引人注目，顯示了政府對民營科技企業的重視。與會者包括：華為總裁兼首席執行官任正非，騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰，小米集團首席執行官雷軍，比亞迪董事長兼總裁王傳福，寧德時代董事長曾毓群，幻方量化創始人梁文鋒。這些科技行業的領軍人物不僅在國內外享有盛譽，也代表著中國科技創新的最前沿。他們的參與顯示了政府希望通過科技創新來推動經濟轉型和高質量發展。這次座談會不僅旨在支持民營企業，還希望藉此機會加強科技創新和國際競爭力，推動中國經濟在未來的發展。相信在這些科技領軍人物的帶動下，中國科技產業將會迎來更多的突破與發展。

這次民營企業座談會匯聚了眾多頂尖科技界的精英，無疑是中央希望團結民營企業力量的一個重要信號。面對美國總統特朗普發起的新一輪貿易戰和科技戰，中央政府希望通過這次高規格的會議，消除民營企業的戒心，提升他們的信心，共同應對外部挑戰。中央在這個時候加強與民營企業的溝通，不僅是為了應對外部壓力，也是為了在國內推動經濟高質量發展。通過支持民營企業，特別是科技創新領域的企業，中央希望促進經濟結構轉型，實現中國經濟的長期穩定和可持續發展。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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