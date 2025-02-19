來稿｜推動關愛隊資源整合，促進社區服務升級

來稿作者：張展鵬



自特區政府推動「關愛隊」義工服務以來，已滿一載。 此舉旨在為社區有需要人士提供支援，並協助政府宣傳政策。 經過一年多的運作，各關愛隊伍依據自身的能力及資源，開展了各色各樣的關愛活動，不僅獲得受眾的肯定，也積累了豐富的經驗，為未來服務的改進提供了方向。

以本人服務的區域為例，筆者發現目前居民對關愛隊義工服務需求較大且急切的主要是送飯、陪診、家居清潔及維修等。 然而，目前並非所有關愛隊的人力資源配置都能滿足這些需求。 為了進一步提升關愛隊的服務效能，筆者建議特區政府積極研究資源整合及共享方案，從而提升關愛隊義工的服務水準和參與持久性，同時也有助於政府在有限資源下實現精準扶弱。

資源共享的優勢在於打破個別關愛隊人力及資源的限制，快速回應市民的需求。 例如，當某一關愛隊某項技能的義工數量不足時，可透過共享平台獲取其他地區具備該技能的義工，從而提高服務效率。 此外，資源共享還能促進不同區域之間的合作與交流，形成協同發展的良好局面。 透過跨區合作，可分享培訓資源，提升義工的專業技能，進而建構共建共治共享的社區治理格局，有效提升社區服務水準。

為實現上述目標，筆者提出以下建議：

一、建立資源整合共享平台

政府牽頭推動「重點地區支援服務計畫」，作為地區資源整合及共享的重要平台。 針對目前地區普遍需求較大的服務，如送飯、陪診、居家清潔及維修等，進行義工招募、訓練、協調及資源共享。 可參考內地「社區飯堂」的成功經驗，以片區（涵蓋幾個就近關愛隊服務區）為單位，在合適位置設立社區廚房，集中採購食材、統一烹調，並通過不同關愛隊與社服機構的協作，將飯餐及其他服務分發至各小區有需要的市民。 此舉不僅能解決地區長者或有需要人士輪候送飯服務供不應求的問題，社區廚房還可作為義工培訓和社區參與的基地，吸引更多市民加入義工行列，進一步推動社區互助。

二、推出義工培訓津貼計劃

為提升義工的專業水準並吸引更多社會不同階層人士參與，建議推出義工培訓津貼計劃，並建立義工晉升階梯和認證制度。 這樣不僅能讓義工在參與服務的同時獲得專業技能和職業發展機會，還可提供相應的培訓課程和實習機會，讓義工在服務中不斷成長。 培訓內容應涵蓋陪診、居家清潔及維修等技能，進一步實現關愛社區的目標。

三、建立完善的服務評估機制

為確保資源的有效運用，建議建立一套完善的服務受惠評估機制。 可依市民需求的緊急程度和實際情況，將服務分為不同的優先級別，確保資源優先分配給最有需要的群體。 同時，建立數據化個案管理系統，記錄服務使用情況、設立服務滿意度調查及意見收集管道，以持續優化服務質量，有效地管理和評估服務，滿足市民需求的同時，也能實現精準扶弱。

資源整合及分享是解決某技能義工數目不足的有效方案之一。 透過這些措施，不僅能提升關愛隊的服務水準和認受性，更能促進社區的和諧發展，讓關愛隊的社區服務更上一層樓。

作者張展鵬是關愛隊隊員、西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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