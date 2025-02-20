來稿｜「非禁即入」促民企發展　香港獨特作用突出

來稿作者：周厚立



民營經濟是高質量發展的重要基礎，是推動我國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。目前，我國民營企業數量佔企業總數的92%以上，國家高新技術企業中民營企業佔比也在92%以上。國家發展改革委表示，將支持民營企業積極參與「兩重兩新」，加快促進民營經濟發展。

民營的高新技術企業更是經濟轉型升級的引擎，座談會不但可知國家的戰略重點，更為發展方向定調。國家發改委稱：「盡快修訂出台新版市場准入負面清單，落實好『非禁即入』的要求，細化舉措，持續推進基礎設施競爭性領域。國家重大科研基礎設施等，向民營企業公平開放，支持民營企業積極參與『兩重』建設和『兩新』工作。」

「非禁即入」原則的引入為民營經濟創造了新的機遇。這種原則表明，只要法律沒有明確禁止的領域，企業就可以進行探索和創新，這對於激發企業活力和促進科技創新具有重要意義。中央以「非禁即入」的原則監管民營企業，確保法律未禁止的行為都是可行的，這樣可以激勵企業不斷創新。這種原則使得創新科技可以先行發展，然後再進行監管，從而避免扼殺創新技術的萌芽，最終促進市民福祉。

國家主席習近平繼2018年後，再次召開民企座談會，多位科技企業巨頭參與。座談會除了可展現中央對民企發展的堅定決心，也要向投資者釋出正面訊號，增強市場信心。習主席在民營企業座談會上的講話強調了以下幾個重點：充分肯定了民營經濟發展取得的重大成就和重要貢獻，並表示中央高度關心和重視民營企業的發展；對促進民營經濟高質量發展作出了全面部署，強調未來的發展方向和具體措施；強調現在是民營企業大展身手的好時機，鼓勵民營企業在當前形勢下充分發揮作用。

《新華社》發文，指座談會釋放重要訊號，國家對民營經濟發展的基本方針政策不能變，也不會改變，認為民營經濟發展前景廣闊、大有可為，中央要堅決執行、不能打折扣。內地《經濟日報》頭版文章指出，座談會提出一系列政策措施，每項都直指民企反映強烈的現實問題，要保持發展定力、增強發展信心，是應對各種風險挑戰的關鍵。

對於香港來說，內地民營企業的發展越好，香港的獨特角色和作用就越突出。香港各界需要充分認識到當前的形勢和機遇，不斷強化自身優勢，助力內地民營企業做大做強。在這個過程中，香港可以進一步實現產業轉型升級，迎來高質量發展的新局面。

香港需要抓住這個機遇，充分發揮自身的獨特優勢，與內地民營企業合作，共同推動經濟增長和產業升級。香港可以在以下幾個方面發揮作用：香港作為國際金融中心，可以為內地民營企業提供融資、投資和財務管理等專業服務，助力企業做大做強；香港有著先進的科技和創新環境，可以與內地企業在研發和技術創新方面開展合作，推動科技進步；香港有著廣泛的國際聯繫和經貿網絡，可以幫助內地企業拓展海外市場，提升國際競爭力；香港擁有豐富的人才資源，可以促進兩地人才的交流與合作，為企業發展提供智力支持。

通過這些努力，香港將能夠實現產業轉型升級，迎來高質量發展的新局面。同時，與內地民營企業的合作也將促進香港自身的經濟增長和繁榮。香港與內地共同努力，會帶來雙贏的局面。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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