來稿｜DeepSeek智匯匯聚成海推動香港高質量發展

來稿作者：楊華勇



2024年底，DeepSeek發佈了新一代大語言模型V3並宣佈開源。這一舉措讓它在AI領域嶄露頭角。緊接著，在世界經濟論壇2025年年會開幕當天，DeepSeek又發佈了最新開源模型R1，再次引發全球人工智慧領域的關注熱潮。

DeepSeek-R1和DeepSeek-V3在數學、代碼、自然語言推理等任務上的性能表現卓越，接近OpenAI的GPT-01正式版。然而，其訓練成本卻遠低於美國開放人工智慧研究中心、谷歌、「元」公司等美國科技巨頭在人工智慧技術上的投入。據悉，R1模型訓練成本僅為560萬美元，而目前頂尖模型的訓練成本往往高達數億美元乃至數十億美元。

香港在AI領域的發展一直面對不少挑戰，美國的科技封鎖政策如同一道厚重的鐵幕，將香港與國際頂尖AI技術隔絕開來。DeepSeek橫空出世，如同破曉的第一縷陽光，照亮了香港科技發展的道路。DeepSeek在香港的科技發展中發揮了重要作用，推動了香港技術領域的發展，並引領了多個產業的進步。除了開發先進的光電技術，DeepSeek還積極參與國際合作和研究，提升了香港在全球科技界的地位。

DeepSeek用高超的演算法、開源技術路線、極低的成本，打破了科技巨頭用算力構建起的高牆，也讓AI平民化成為現實。DeepSeek以3%的成本做出了接近ChatGPTo1水準的模型。低成本便可調校出足夠好的AI模型，也讓技術閉源的OpenAI，以及用昂貴算力及CUDA生態拉高壁壘的英偉達神話不攻自破。

國際學術期刊英國《自然》雜誌網站發文稱，中國推出的實惠、開放的人工智慧模型DeepSeek-R1讓科學家們興奮不已。文章表示，該模型被視為是比OpenAI的o1模型更加經濟實惠且開放的競爭對手。多家海外媒體發文高度評價DeepSeek-R1模型性能，並對中國國產AI大模型堅持開源的開放共用精神表示讚賞，稱其「為全球科研工作者們提供了前所未有的機遇」。DeepSeek-R1的崛起不僅是中國創新的里程碑，更是一面擺在美方壟斷霸權面前的「照妖鏡」。當美國仍在執著於技術遏制時，中國已用行動證明，開放創新的浪潮無法阻擋，合作才是穿越技術鐵幕的唯一出路。

DeepSeek猶如一顆投入平靜湖面的巨石，在國際上激起千層浪，它顛覆了國際社會對AI研發「高投入、長週期」的固有認知，打破了美國對AI話語權的壟斷，更被西方媒體稱為「人工智慧的斯普特尼克時刻」。當中國DeepSeek以1/18的訓練成本、1/10的團隊規模、不分伯仲的模型性能出現在世人面前時，在全球掀起了一場AI風暴，其震撼力不亞於ChatGPT，上至矽谷、科研院校，下至社交媒體、普通用戶，全在談論DeepSeek帶來的震撼。同時，也令華爾街股票市場對斥鉅資構建人工智慧大語言模型的合理性和前景產生質疑。

不僅是DeepSeek在世界AI市場具有影響力，中國各大頭部企業也在自主推進AI開發。近期，阿里巴巴旗下的阿裡雲發佈通義千問旗艦版模型Qwen2.5-Max，其性能超過DeepSeek-V3。騰訊、位元組跳動、百度、華為等公司也在加緊提高AI性能。

在快速發展的科技時代，Deepseek的誕生為香港帶來了前所未有的機遇。DeepSeek的橫空出世，如同破曉的第一縷陽光，照亮了香港科技發展的道路。隨著DeepSeek等AI技術的普及，更多香港企業將能夠利用這些先進技術提升業務效率，推動行業全面繁榮。

在過去的一年中，香港在AI領域的動作頻繁，多家企業也在香港開始佈局。比如，華為宣佈推出「華為雲香港AI加速計劃」，從2024年開始每年為合作夥伴提供資金、平臺和商業實踐，為香港培養超100家AI創新企業，推動香港AI產業發展；Google香港也與科技園公司正式啟動「Rocketing AI Co-incubation Program」人工智慧孵化計劃。

為推動本港人工智慧生態圈的發展，特區政府撥款30億港元推行為期三年的人工智慧資助計劃，以資助本地大學、研發機構、政府部門及人工智慧相關企業。香港規模最大的數碼港人工智慧超算中心已在去年正式投入服務，人工智慧實驗室亦同步啟用。數碼港人工智慧超算中心的算力容量將在今年內，提升至每秒浮點運算3,000千萬億次（即3,000P），相當於一小時可完成近100億張圖像處理，滿足本地科技界對算力的迫切需求。香港加強超算中心的網絡安全和數據保護，以吸引海內外人工智慧專家、企業及研發項目落戶香港。

香港擁有「一國兩制」制度優勢的國際化城市，能以前所未有的開放姿態，迎接全球人才的到來。借助DeepSeek的技術優勢，香港可以打造一個開放、協作的創新生態系統，讓智慧的火花在這裏碰撞、燃燒，照亮香港科技創新的未來。

香港的普通法體系和國際化人才儲備，使其具備構建AI治理框架的獨特優勢。DeepSeek的崛起，同樣為香港融入大灣區科技創新體系帶來了前所未有的契機。DeepSeek為大灣區的AI產業發展帶來了新的可能性，並且為區域內的科技創新提供了強有力的技術支撐。香港與大灣區各城市的緊密合作，有助於打造一個科技創新高地，進一步促進區域內的協同發展。在這個背景下，智慧的火花將匯聚成海，推動香港的經濟轉型和高質量發展，為未來開啟更加輝煌的篇章。這種共贏的發展模式，不僅能夠提升區域內的競爭力，還能為全球的科技創新做出貢獻。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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