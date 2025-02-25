紫荊黨｜發展商撐得住嗎？

來稿作者：張博涵



近日，新世界發展有限公司因資產出售不順，再次成為輿論焦點。旗下地標項目K11 Art Mall未能完成談判，不禁讓人質疑其財務狀況。面對逾千億港元的債務，新世界是否已經「走到尾」？在逆境中求存，從來都需要膽識與智慧。作為本地地產行業的龍頭，新世界如何擺脫眼下困局，成為市場最關心的話題。

新世界的根基與挑戰

新世界發展由鄭裕彤先生創立，自1970年起扎根香港，幾十年來積累了深厚的行業資源。背靠母公司周大福，其資金和品牌優勢一直稳如泰山。但如今，環境已經不同。

截至2024財年，新世界淨債務高達1,236億港元，佔香港地產貸款市場的近兩成。儘管美聯儲的加息周期已結束，但高息環境仍未明顯緩解，而香港銀行的風險偏好也未恢復，地產商融資更加艱難。樓市低迷、融資困難，令新世界壓力倍增。K11 Art Mall出售未果，更是讓其財務狀況雪上加霜，如今地產行業早已不是穩賺不賠的買賣。

面對這些挑戰，新世界要突圍，不能僅依靠傳統的地產開發模式，而需要更長遠的戰略布局。

北部都會區：新世界的破局之道？

在新世界的危機中，北部都會區的布局被視為其未來發展的最大希望。

北部都會區是香港近年來最具戰略意義的區域發展計劃，政府已承諾通過土地開發與基建投資，推動該地區成為「國際創新經濟帶」。新世界近年來已在該地區積極投資，通過獲取土地儲備、投建住宅與商業綜合體，以及參與基建項目，提前埋下了發展伏筆。「早起的鳥兒有蟲食」，而新世界顯然看準了這裏蘊藏的機會。

但問題是，新世界債台高築，短期內是否有能力在北部都會區扭轉局面？答案是「有機會」，但關鍵要看如何盤活資源並精準出擊。

第一，轉化土地儲備為資金流。新世界在北部都會區擁有不少土地儲備，但這些土地大多尚未開發。如果能與內地大型國企或其他投資者合作，通過項目分期開發或出售部分權益，不僅可以分攤開發成本，還能迅速回籠資金。「蝕少當贏」，這個策略可以有效緩解新世界的短期資金壓力。

第二，以大灣區協同發展推動長遠盈利。北部都會區與深圳一河之隔，是香港對接大灣區經濟的橋頭堡。新世界如果能與內地企業合作，例如發展跨境科技園區、智能城市項目，將為其商業模式注入新的盈利增長點。「一舖清袋」不是長遠之道，只有通過創新與合作才能「穩打穩扎」。

第三，利用政策紅利減輕開發壓力。香港政府對北部都會區的發展給予高度支持，包括土地審批、基建規劃、稅收政策等方面。新世界作為地產龍頭，可以憑藉其影響力爭取更多政策資源支持，降低開發成本，進一步鞏固其行業地位。「借得風勢使盡力」，這是新世界的好機會。可以想像，如果未來K11能夠延續這一成功模式，並結合北部都會區的創新規劃，將為其在市場中重塑形象提供強有力的支持。

背靠祖國，融入大灣區發展大局

從標誌性的藝術展覽到精緻的空間設計，K11一直以來都是香港都市文化的重要一環。除了北部都會區的布局，新世界還需在更廣闊的國家發展大局中找到定位。香港的經濟發展正深度融入粵港澳大灣區建設，無論是綠色基建、現代服務業還是文化旅遊，國家戰略都為本地企業帶來了無窮機遇。

例如，新世界可以通過與內地合作方共同投資內地城市群項目，在提升盈利能力的同時，拓展品牌影響力。「靠山食山，靠水食水」，國家的大力支持正是香港企業轉型升級的重要依靠。K11現已在天津、武漢等地開設商場，積極融入國家發展大局，並將香港的文化創意與內地市場需求相結合，開創出更多發展機會。這不僅體現了K11強大的品牌影響力，也展示了它在跨區域發展中的成功與潛力。透過與國家發展大局的深度融合，K11不僅能夠提升品牌活力，還能進一步加強其文化價值，成為推動香港乃至粵港澳大灣區發展的重要力量。

新世界當前的困境讓市場充滿憂慮，但「爛船都有三斤釘」，其深厚的資產基礎、北部都會區的布局，以及母公司周大福的長期支持，仍為其提供了一定底氣。未來，新世界若能以北部都會區為切入點，盤活資源、優化結構，並積極融入大灣區建設，仍有可能絕地反擊。

「識做先至唔會食虧」，對於新世界而言，眼下最重要的，是以創新與合作為抓手，抓住每一分可能的機會。畢竟，「行得正，企得正」，才有機會走得更遠。

這同時也提醒了香港商界，尤其是地產界，應該認識到當前的時代變遷，並以更加開放的心態，背靠國家發展大局，積極參與北部都會區的建設。北部都會區作為粵港澳大灣區的重要橋頭堡，不僅是香港經濟重振的關鍵，也為地產業從傳統模式轉型升級提供了寶貴機會。國家正在大力推動創新經濟、綠色基建和跨境合作，這些舉措為企業提供了前所未有的政策支持和發展潛力。與其固守過去的舊有模式，不如順應時勢，通過與內地企業合作發展，探索創新的業務模式，抓住這一歷史性的窗口期。唯有擁抱北部都會區的發展潛力，才能為行業注入新的動力，並幫助香港在國家大局中找到新的定位，實現更長遠的發展。

作者張博涵是紫荊黨政策研究院研究員。文章標題由編輯所擬，原題為「新世界發展的出路：撐得住嗎？」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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