來稿｜窮人不能病——淺析香港人收入與健康的關係

來稿作者：黃遠康



醫療是一個不分年齡、性別、階層都會面對的重要課題。從年齡的角度分析，使用醫療服務的趨勢符合大家的傳統印象。按照香港統計處在2024年發表的《香港居民的健康狀況》調查顯示，其分佈是呈山谷型，即處於左右兩側，年紀最輕和最老的市民使用醫療服務例如求診的比例最高，分別達到34.2%和35.8%。反之，處於統計表上中段的青年組別，包括15至24歲及25至34歲則最低，分別只有13.7%和15.5%。

可是，如果用收入作為分析的角度，就會得出奇怪的現象。一般認為，愈窮的人會愈依賴公營醫療的服務，而愈富有的人則愈會傾向使用私營醫療的服務。而根據調查所得，在使用私營醫院的住院服務方面，家庭月入5萬元以上的市民比例的確最高，佔39.7%；至於收入最低，月入5,000元或以下的就僅得4.8%。不過，在公立醫院的住院服務上，前者的比例依然最高，佔13.9%，人數多達63.8萬人。

窮人較少接受醫療服務 金錢心理因素皆重要

如果將家庭收入最高的頭三個組別，即3萬至39,999、4萬至49,999及5萬元或以上的合併來看，使用醫院管理局轄下醫院提供的住院服務佔比就高達36%。反之，月入1萬以下的組別，佔比只有23.8%。而即使參考新冠疫情前的報告，亦即2017年的數據，其結果亦大同小異。收入最高的組別使用相關服務的比例甚至更高，達42%，而月入一萬以下家庭的比例則只有25.7%。

換言之，相對富有的家庭在使用廉價醫療服務的頻率上，比起貧窮家庭更高。而有關現象不僅限於住院服務，在牙科服務方面同樣如是。在定期接受牙齒檢查方面，家庭月入5萬元以上的人士佔總體人數的37%。而如果放寬至3萬元或以上，佔比就高達65.5%；反之，收入1萬元以下的只有6%；而在接受牙科診治方面，前者依然是壓倒性地多，佔60.3%，而後者則是8.7%，反映愈有能力的家庭，愈有意願保障牙齒健康。

窮人不論在公營抑或私營的醫療服務中都成為少數，很有可能與三個原因有關。第一，窮人在守護健康方面的意識較為薄弱。一般而言，收入較低的群眾普遍都是教育程度較低，可能對於疾病的認識和關注程度有限，令他們傾向「大事化小，小事化無」，若非患有嚴重、急性疾病，普遍寧可選擇不作求醫。

第二，就是貧窮不但「限制想像力」，也限制窮人求醫的能力。根據上述報告的調查所得，私家醫生的每次症費用較多為300至500元，佔23.4%。但是與此同時，診金500元以上的亦有14%。對於窮人而言，有關費用實在不菲。即使可以到公立醫院求診，輪候時間過長亦是需要考慮的成本。因此，一般傷風感冒的小毛病，窮人傾向自行尋求偏方使其痊癒，反而較少求助醫生。由於會診的次數不多，使用其他醫療服務的機會自然亦不多。

第三，是窮人的職業壓力使然。一方面，收入微薄的僱員都是「手停口停」，住院等於損失收入，嚴重影響他們的生活質素，自然較不願意留院治療或觀察；另一方面，他們不少從事勞力工作，在人手短缺的大環境下，亦都不敢隨意告假，既擔心受到同事的冷言冷語，亦憂慮為他人造成更多工作負擔。

收入與健康正成比 需正視貧窮及分配問題

資本主義強調自由，所以愈有錢的人在醫療上的選擇就愈有自由，可以選擇私家服務，也可以長期留院接受治療，但是窮人根本無從選擇，要麼捱病，要麼捱餓。長此下去，就會出現一種現象，就是在健康和壽命上，富人都會比窮人更有優勢。在這個資本通過擴大和累積而高度繼承的年代，有關問題更加容易跨代化。換言之，貧富懸殊不只體現於經濟力量和社會地位，也體現於個人健康程度。

因此，政府應該從幾個方面考慮如何提升基層市民的接受醫療服務的意願，改善健康程度懸殊的問題。從金錢的角度，政府可以考慮改變現行勞工法例，讓領病假的僱員享受全薪保障，減低他們因為擔心收入減少而不願求診的可能。另外，除了法例要求僱主必須購買勞工保險之外，政府可以考慮以立法或扣除等方式，鼓勵僱主為員工購買醫療保險，減輕基層僱員醫療開支壓力。

在醫療服務上，近年政府大力推動基層醫療，例如在十八區設立地區康健中心，希望市民能夠防患於未然。按照這個思路，政府可以考慮為全體僱員提供基層醫療假期，或者容許僱員以病假福利使用預防性的基層醫療服務，改善體質之餘，也可以在相關機構的教育下，建立對正確管理健康的知識。

當然，正如上述，窮人之所以在健康方面不如富人，本質的問題都是貧窮。除了要在金錢、假期和醫療服務上協助窮人，也要建立一套付出與回報相適應的分配制度，讓基層勞動力能夠在參與經濟發展的過程中分享好處，例如推動標準工時立法，讓打工仔女平衡工作和私人生活，讓他們有更多公餘時間照顧個人健康；建立失業保障體系，讓僱員免於因為生病、缺勤等而失業並影響生計等，都有助於窮人有更大空間關注自身體質。

香港是一個強調機會平等的地方，讓所有人有一樣機會接觸公共資源。但是，如果個人資源不平等，只會導致結果不平等。如果我們相信人人平等，人人都應該按照實際需要享受公共醫療服務，那麼，不能讓「窮人不能病」的不公現象繼續惡化下去。

作者黃遠康是工聯會西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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