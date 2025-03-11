來稿｜跨國藥企助力香港創科發展　新藥審批卻日漸受阻

來稿作者：張景宜



近年來，香港全力推動成為國際創新科技中心，多間跨國藥企在這一願景中發揮著關鍵作用。香港作為創科發展集群的樞紐，與大灣區及內地形成協同效應，全力推動生物醫藥科技的突破。不僅能實現「南金融、北創科」的新產業佈局，還有助於建設優質、健康、綠色生活的新社區。然而，過去一年多，新藥和適應症的審批卻屢屢受阻，影響了病人在公立醫院的治療選擇，更可能削弱香港在全球醫藥創新領域的競爭力。

跨國企業對香港創科的支持

跨國企業為香港帶來資金、技術和人才，極大地促進了本地生物科技產業的發展。不少藥廠積極響應，支持香港推動臨床研究，目標是實現從研發到臨床應用的全鏈條創新。這些舉措不僅提升了香港的國際地位，還吸引更多跨國公司及內地醫藥企業在香港市場引入先進藥物，推動醫療產業升級。

這一發展與市民對高品質健康生活的願景相符，並為建設綠色可持續的社區提供基礎。然而，理想與現實之間的差距日益明顯。

新藥審批困境與其影響

醫院管理局藥物名冊委員會的審批通過率持續下降，導致多款新藥無法進入公立醫院的藥物名冊。這不僅使病人無法在公營醫療系統中使用創新藥物，特別對低收入患者來說，更是失去了接受治療的機會。

對公務員影響尤為顯著，因為他們的醫療福利主要基於公立醫院藥物名冊。當新藥因審批受阻無法列入名冊時，即使通過《甲類藥物申請表》（Form A）或《乙類藥物申請表》（Form B），他們也無法受惠於最新的醫療進展。這不僅損害了公務員的健康權益，也與政府提升公務員福祉的承諾相違背。

成功將創新藥物列入自費藥物（SFI）類別，則可有效減少政府醫療資助，為庫房節省開支。

香港國際醫藥市場吸引力的挑戰

新藥審批低效率已削弱香港作為國際醫藥市場的吸引力。不少醫藥公司表示願以較低價格供應新藥或新適應症，並列入SFI，使更多患者受惠。然而，若新藥因審批機制滯後無法列入，香港可能進一步落後於國際市場，甚至令跨國公司及內地企業減少創新藥物的引入，終將損害本地創科生態的發展。

反之，推動自費藥物引入，能促進醫管局採用創新而有效的治療方法，從而生成真實世界數據，用於後續評估藥物是否適合更廣泛人群。

提高審批透明度與效率的必要性

業界及病人組織普遍呼籲，政府需定期檢討新藥審批的機制，提高透明度，並設立更靈活的框架。這些建議反映出現有機制過於保守，未充分評估創新藥物的價值。

政府應積極平衡創科發展與民眾健康的需求，通過更高效的藥物審批機制，實現「南金融、北創科」的藍圖，並讓市民共享醫療創新的成果。

全盤考慮的政策與醫管局的關鍵角色

科學研究、產品上市及臨床應用三者缺一不可。若政策能全盤考慮，則更能吸引企業投入資金與技術。醫管局作為香港八成病人的服務提供者，維持了重要的平台作用，銜接科研與產品上市，這也是跨國和內地企業關心的重點。

在推動創新科技的同時，香港需直面新藥審批的瓶頸問題，確保創科發展與民眾福祉相輔相成，為未來的醫療創新鋪路。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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