楊莉珊｜從全國兩會洞察香港機遇

全國兩會3月11日在北京圓滿落幕，這次會議為國家未來發展擘畫了宏偉藍圖，也為香港帶來了新的機遇和挑戰。今年兩會高度關注「新質生產力」、「高質量發展」以及「擴大高水準對外開放」等重點議題，從這些熱詞中審視香港發展，可以洞察國家發展大勢和香港機遇，深刻認識到香港融入國家發展大局的重要性和優勢。



全國兩會的政策導向為香港的未來發展指明了方向。通過融入國家發展大局、深化科技創新合作、參與國際競爭，香港將在國家高品質發展和中美科技競爭中發揮獨特作用，同時推動粵港澳大灣區成為全球經濟增長的新引擎。

全國兩會對香港的後續積極影響主要體現在幾個方面：首先，兩會期間，中央政府再次強調支持香港融入國家發展大局，特別是在粵港澳大灣區建設中發揮重要作用。通過政策引導和資源傾斜，香港將進一步鞏固其國際金融、航運和貿易中心的地位，同時加強與內地的經濟合作，推動區域協同發展；其次，中國正進入高品質發展新階段，科技創新成為核心驅動力。香港作為國際創新科技中心，將在人工智慧、大資料、金融科技等領域與內地深化合作，推動「人工智慧+」等新興技術的應用與發展，助力國家科技自立自強；再次，香港作為大灣區的重要組成部分，將在區域協同發展中扮演關鍵角色。通過基礎設施互聯互通、產業協同創新、人才流動便利化等措施，香港將與大灣區其他城市形成合力，推動區域經濟一體化，打造世界級創新高地。

在中美科技競爭加劇的背景下，香港憑藉其國際化優勢和科研實力，將成為中國參與全球科技競爭的重要平臺。通過吸引國際人才、加強智慧財產權保護、推動跨境科研合作，香港有望在晶片、量子計算、生物科技等關鍵領域發揮重要作用。

今年的政府工作報告提出，要持續推進「人工智慧＋」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支援大模型廣泛應用。香港在金融科技和數字經濟領域具有顯著優勢。隨着「數字中國」戰略的推進，香港將加快數位化轉型，推動區塊鏈、數位貨幣等技術的應用，進一步提升其國際金融中心的競爭力。

今年兩會處於大國博弈的關鍵期，新賽道開啟了中美之間新的科技競爭，中美之間的科技競爭日益激烈。外交部長王毅在回應中美科技領域競爭時表示，哪裡有封鎖，哪裡就有突圍；哪裡有打壓，哪裡就有創新；暴風雨最猛烈的地方，恰恰是「哪吒鬧海」、「一飛沖天」的舞臺。小院高牆擋不住創新思維，脫鉤斷鏈最終將孤立自己。王毅強調，如果選擇合作，將實現互利共贏；如果一味施壓，中國必將堅決反制。中美都將在這個星球上長久存在下去，因此必須和平共處。

人工智慧DeepSeek提及頻次最高的三個行業是人工智慧、智慧製造和生命科學。中國經濟高質量發展進入新階段，科技發展迎來了大時代、大機遇。中國體制優勢為科企、民企提供了強大的支撐。從中央到地方，國家正在積極謀篇佈局，推動科技創新與產業創新深度融合。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章標題為編輯所擬，原題為「全國兩會對香港的後續積極影響」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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