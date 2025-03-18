來稿作者：劉仲恒



特朗普再次入主白宮後的很多政策非常高調，在媒體上的曝光率很高。可是，有一項他重視的政策在新聞裡並沒有怎麼報導，但筆者卻認為是非常重要的。今年3月7日，白宮將舉辦第一屆加密貨幣高峰會，產業的主要領袖、投資者和政策制定者將走到一起，討論監管架構和加密貨幣、數字資產在美國經濟中的角色。

歸根究底，特朗普是名商人，他對華、對烏和其他政策是否正確我們姑且不談，但他對未來經濟具備相當的洞悉力，卻是不可否認的。這次白宮舉辦加密貨幣高峰會所發出的信息非常明確，就是特朗普想成為首位「加密貨幣總統」，並以美國領導人的身份，要求把加密貨幣和數字資產這個行業在美國建立起來，以主導未來的經濟世界，因此舉辦加密貨幣高峰會為制定相關的行業規則開始工作。

坊間不少人對加密貨幣存在著某程度的誤解，但實際上加密貨幣是一個通過區塊鏈技術創造進入全球金融體系的契機。區塊鏈技術讓所有資產的流通速度起了革命性的改變，現在人們可以極速地點對點轉移資產，不受地域或國界的限制。就以聯合國難民署為例，他們使用區塊鏈向烏克蘭提供援助，對方在三分鐘內就收到款項了。在區塊鏈出現前，這是無法想象的。

在這種情況下，全球不少金融企業開始加大對數字資產的投資，世界貨幣也朝著數字化方面發展，有國家甚至計劃把在加密貨幣領域裡具代表性的比特幣定位為政府的戰略儲備資產，或者像美國那樣開始著手做相關的政策制訂，這些無疑都會促進加密貨幣行業的快速發展。

那麼香港作為世界金融中心，我們為加密貨幣做好準備了嗎？加密貨幣和虛擬資產行業發展迅速，當然需要制度和監管，美國都已經開始做了，我們當然不能袖手旁觀。身為國際金融中心，如果我們在加密貨幣和虛擬資產的監管和發展方面落後了，自然會貽笑大方。為了促進虛擬資產相關行業的長遠可持續發展，財政司司長在2023年成立了第三代互聯網發展專責小組，他們的工作做得如何，是否需要政府更大程度的投入，都是值得認真考慮的。

與此同時，我們也要從一個更宏觀的角度看待加密貨幣這個議題。現在特朗普上台，顯然要為加密貨幣制定明確的規則。如果美國在那方面的立法獲得批准，G20的其他成員國也會效仿。讓事情這樣發展下去，美國和西方就很可能會主導未來的貨幣世界，這是我們想看到的結果嗎？

目前仍處於起步階段的加密貨幣是個全球性的金融議題，香港肩負「背靠祖國，聯通國際」的身份，在這個領域裡領先發展，以至牽引整個亞洲地區，似乎是我們的份內事。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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