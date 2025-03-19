張美雄｜從數據剖析巴拿馬運河的戰略價值

長和早前公布擬向美國投資公司貝萊德牽頭的財團出售巴拿馬兩個港口業務，此舉引發廣泛爭議，也讓巴拿馬運河成為熱門話題。然而，在此之前，許多人對這條運河並不熟悉，甚至對其戰略定位一知半解。為此，筆者也做了一些功課，希望從巴拿馬運河的地理環境、貿易價值，以及地緣政治因素等客觀角度，分析這兩個港口的戰略重要性，讓大家了解為何這項交易牽連甚廣，甚至可能觸及中美兩國的大國博弈格局。



巴拿馬運河長約82公里，是連接大西洋和太平洋的主要水道。運河開通前，往來美洲大陸東西海岸船隻須繞行南美洲的合恩角，路程比目前行經運河長約1.3萬公里。1914年巴拿馬運河開通後極大縮短了東西半球的航程，而巴拿馬運河經歷由美國控制、以至美國與巴拿馬聯合管理的時期，到了1999年，由巴拿馬運河管理局完全接管並保持中立性，簡而言之，有關運河營運、貨運量多與少即任自由市場而決定。

一條運河，兩國博弈

目前全球約6%海上貿易通過巴拿馬運河，據巴拿馬政府數據，截至2024年9月30日一年中，近1萬艘船隻通過運河，載運約4.23億頓貨物，總收入達49.86億美元（約386億港元）。巴拿馬運河上共有5個港口，長和集團自1997年擁有兩個最大港口：位處大西洋一側的克里斯托瓦爾港（Cristobal），和位於太平洋那邊的巴爾博亞港（Balboa），分別位處運河兩頭，大部分進入運河貨輪都在此集裝箱，地理位置極佳。而長和與巴拿馬政府也曾達成協議，續簽港口運營權至2047年，如非特朗普施壓，相信長和會長期手握這盤穩賺的生意。

近日美國總統特朗普，聲言美國應重新掌控這重要航運通道，其欲重拾昔日壟斷運河貿易的帝國主義思想，已昭然若揭。從國家大局而言，長和短短數星期內輕易賣出由美國公司牽頭的財團，此舉實在助長了特朗普把巴拿馬「獨吞」的計劃，損害中國、以至香港貿易地位。這也令我想起過往在中國歷史當中，後晉君主為爭取契丹支持，割讓戰略要地「燕雲十六州」予對方，從此為外族南侵創造有利條件，令中原王朝無險可守近二百年。巴拿馬運河是貿易重要航道，也是世界最貴收費路段，中國貨輪每年僅在這裡繳納開閘的過路費高達100多億人民幣。據《衛報》指出，美國是巴拿馬運河的最大客戶；而中國是僅次於美國第二大客戶。可見兩國於運河競爭之劇烈，而今年2月美國貿易代表辦公室提出擬對中國啟動「301調查」，包括對美國營運港口的中國籍船舶額外徵收港口費。一旦巴拿馬運河港口易手給美國公司，美方可針對中方船隻限流、加徵港口費，嚴重威脅中國企業物流成本和穩定性，中國航運貿易從此受制於美。

央企是否更合適之選？

美國近年藉加徵關稅等一系列貿易措施，令中、港企業身受其害；長和即使是要避開政治風險，逾千億元的售賣港口計劃，是否也應優先考慮央企？長和可考慮將碼頭賣給央企，例如是招商局等，2023年就曾有報道指，招商局集團和中國遠洋運輸集團等，有意收購長和旗下和記港口業務權益。相信央企絕對有能力，對巴拿馬港口的出價，不低於美國財團。

事實上，在殘酷的國際政治和商業競爭中，若港企沒有強大的國力保護，只會淪為砧板上的魚肉；只有祖國的強大後盾，港企在複雜的國際環境才可以立於不敗。全國兩會剛剛勝利閉幕，中聯辦主任鄭雁雄近日傳達全國兩會精神，指香港在中國式現代化進程中更好發揮作用，要站在政治和全域的高度把握好香港角色、香港方向、香港擔當，履行好職責義務。長和作為從香港起家、中國發跡、首屈一指的跨國企業，筆者期望其能以全國兩會的精神角度，針對社會關切再三考慮，發揮更大的擔當和義務，才能作出對集團本身、以至中國式現代化進程有利的正確舉措。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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