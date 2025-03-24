楊莉珊｜香港對國家發展擔當的角色和方向

中聯辦3月17日舉辦2025年學習講堂第二講，由中聯辦主任鄭雁雄傳達2025年全國兩會精神，要求把握主題、抓住重點、因制制宜，學習宣傳貫徹好全國兩會精神。今年全國兩會是在「十四五」規劃收官之年召開的一次十分重要的會議，香港代表委員認真履職，旗幟鮮明講政治、參政議政顯擔當、對外發聲有水平、遵規守紀展新風。



在香港學習宣傳貫徹全國兩會精神，是「一國兩制」的題中應有之義，是落實中央全面管治權的重要形式、重要路徑。要準確把握「一國兩制」實踐進入新階段的重要判斷，發揮制度優勢、堅持改革創新、推動高品質發展、強化內聯外通、完善特區治理、嚴密防範風險，努力實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，踐行好新時代「一國兩制」實踐的重要使命。

兩會期間，國務院副總理丁薛祥參加了港澳地區全國政協委員聯組會和香港人大代表團審議，港澳辦主任夏寶龍專門看望港澳地區代表委員，體現了中央對香港的高度重視、對香港工作的充分肯定。丁薛祥在講話中對香港工作作出全面指示，具有很強的針對性和指導性，要準確領會把握、抓好貫徹落實。

鄭主任指出，要從6個方面深刻把握兩會精神。一是深刻把握國家主席習近平在兩會期間的重要講話精神，二是深刻把握過去一年國家各項事業取得的重大成就，三是深刻把握中國經濟社會發展的光明前景，四是深刻把握2025年經濟社會發展總體要求和工作任務，五是深刻把握修改代表法的重大意義，六是深刻把握兩會對香港工作的重要部署。

鄭主任對兩會精神進行了全方位的解析，涵蓋了從國家領導人的指導思想到香港未來角色定位的多個重要角度。他的六個方面從國家發展大局認識香港角色、方向和擔當，不僅展現了對國家宏觀發展的清晰認識，也對香港如何把握機遇進行了深入思考，為香港在未來的中國式現代化進程中提供了明確的方向，值得深刻領會和學習。

根據國際貨幣基金組織的最新統計，2023年瑞士GDP排名全球第20，總值也不過是9,046.84億美元，即是中國預期今年的經濟增長，將中國的經濟增長與瑞士的GDP進行比較，讓人更直觀地感受到這個目標的分量。這不僅僅是數字的增長，更是國家對未來發展的信心和新質生產力的展現。這樣的經濟規模和增長潛力，對於全球經濟格局也會產生深遠影響。

中央在政府工作報告中明確提出「深化國際交往合作」的戰略定位，既是對香港獨特優勢的肯定，也是對其未來發展方向的清晰指引。香港加強與國際社會的聯繫，尤其是在經貿、科技、文化等方面。作為國際金融中心，香港在這方面有天然的優勢，比如法律制度、語言環境、國際化的人才等。「內聯外通」中的內聯涉及到與內地城市的協同發展，比如深圳的前海、珠海的橫琴等，如何在這些區域合作中找到香港的定位，避免同質化競爭，發揮各自的優勢。所以，香港需要同時兼顧國內和國際兩個市場。

李家超特首在特區政府高層內部學習分享會上，就一針見血的指要更大力度發揮好香港內聯外通的重要橋樑視窗作用，李家超特首精準切中香港對接國家戰略的核心矛盾，既需強化既有優勢的「國際介面」功能，又需突破制約發展的結構性瓶頸。國際創新科技中心建設的突破性路徑，包括「跨境科研自由區」制度設計，新型產業生態鏈構建，科創金融融合創新，建立「大灣區監管等效認證中心」，實現金融、醫療等領域資質互認。構建「雙循環KPI考核體系」，對特區政府部門增設「跨境要素流通效率」、「國際標準貢獻度」等指標。

香港的真正價值在於成為「制度轉換器」——既要避免簡單複製內地模式，也不能固守傳統優勢而脫離國家戰略節奏。這種制度創新，才是香港不可替代的核心競爭力。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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