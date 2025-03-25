來稿｜減成本促效率　加快放寬停車場樓面豁免

來稿作者：鄭清原



香港建築成本高企，土地發展時間漫長已是不爭事實。政府近年銳意精簡流程，繼2023年施政報告提出放寬停車場樓面豁免安排，發展局局長甯漢豪近日再發聲，指正檢視放寬賣地條款，考慮停車場毋須在地底興建亦可獲得樓面面積豁免。此舉可節省建造成本、縮短施工時間，同時降低碳排放，實屬德政。希望政府可早日完成檢視，為停車場面積豁免全面鬆綁。

政府於2011年推出樓面面積豁免規定，私樓地面上蓋停車場最多只能獲豁免一半，地底停車場則可豁免100%。之後發展商為獲全數豁免，大多選擇興建地底停車場。此舉原本用以避免在物業基座興建闊大的多層停車場，從而影響通風採光等。但時移世異，近年越來越多意見指出，建設地底停車場無論從時間、成本、環保等各方面考慮，均非良策。雖然政府早前推出新機制，第三層停車場設在地面可獲100%樓面豁免，但首兩層仍要設在地底，政策仍然滯後於當下實際需求。

首先是建造時間及成本問題，地底停車場的建造工程遠比地面停車場繁複，涉及大型的挖掘工程，費用昂貴，每個車位的平均造價往往是地面車位的2至3倍，且工程隨時延長超過一年。有業界人士曾測算，若將停車場建設在地面或地面以上，可縮短至少6至9個月的項目發展周期，大大加快落成效率。

加上政府去年賣地收入大減，多幅地皮流標收場，若可放寬私樓地面停車場樓面面積豁免，縮短土地發展時間及降低建造成本，或可增加發展商投地意欲，變相也為連年財赤的庫房增加活水。

另一方面，近年綠色建築及節能減排越來越受到重視，政府亦表示香港將致力爭取於2050 年前實現碳中和，從環保角度，地底停車場也與整體節能方向相悖。地底停車場啟用後，每日通風、照明、排水及消防系統所耗費的電力往往是地面停車場的數倍，還要計及長期的維修及保養成本更是弊多於利。加上近年極端天氣頻現，不少低於水平面的停車場因暴雨或海水倒灌出現水浸的情況時有發生，鼓勵興建地面停車場，也可避免水浸風險。

既然業界對於放寬停車場面積豁免早有共識，當局也有意繼續檢討相關安排，希望政府從善如流、加快效率，早日讓停車場獲全數面積豁免，既惠及業界、用家，也惠及香港整體土地市場的健康發展。

作者鄭清原從事創科行業近10年，關注AI、新能源科技等產業發展。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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