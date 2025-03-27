來稿｜與青少年建立互信　應對太空油吸食問題

來稿作者：李婉儀



「太空油」已被列為危險藥物，販賣者最高可被判處終身監禁，但吸食的青少年人數，又有沒有明顯減少呢？據筆者的深宵外展服務團隊觀察，青少年吸食太空油的情況變得隱閉，要主動尋找這批青少年並建立信任關係，才能提供即時和適切的介入。

雖然政府已立法打擊「太空油」，惟社交平台上依然隨處可見相關廣告。那些廣告甚至將吸食太空油的罰則刊載在售賣太空油的廣告旁，根本是挑釁警方，可說是視法律如無物。

業界經常形容吸食太空油「隱蔽性極高」，是由於吸食太空油需要以電子煙作為載體。青少年往往以吸食電子煙掩飾吸食太空油。警方今年初引入太空油試紙，試圖起到阻嚇力，結果的確能減少青少年在街上吸食太空油，但卻未必能根治問題，因為青年會轉到更隱閉的場所吸食太空油，例如是家中、酒店，甚至租「私竇」一班人一同吸食。

針對售價低、容易在網絡上購買的情況，我們當然寄望警方加強執法，如堵截毒品進入香港、或是在源頭（如網絡等）上打擊銷售的渠道。無奈的是，我們與毒品的抗衡根本沒有停止過。每過一段時候又會有新興的毒品出現，海洛英、大麻、氯胺酮、搖頭丸、可卡因、冰毒、以至現今的太空油，社會上又是一輪鋪天蓋地宣傳該種毒品禍害之深遠，但卻抑制不了新一波毒品的興起。

禁毒常務委員會公布2023年上半年毒品相關統計，因解悶、情緒低落或壓力而首次吸毒的人數比例上升，而受到同輩影響亦是另一個主因。

年輕人不是不知毒品的禍害，但他們將毒品作為排解壓力的方法或是用作換取友儕認同的「友誼券」卻是值得我們正視的問題。同時亦反映學校、家庭等等滿足不到年輕人在情感上的需要，讓毒販抓住了年輕人的缺失，引誘他們嘗試以毒品逃避現實生活的種種難處。

與其我們窮盡力量去叫年輕人戒除毒害，倒不如我們在年輕人面對壓力及難題時，在他們身邊給予足夠的支持及支援網絡，讓毒品這一種偽裝的排難解憂的「糖衣」被撕碎。

針對上述問題，本會兩隊日間及兩隊深宵外展服務隊，定期到訪有青少年聚集的吸毒黑點，主動接觸並建立關係，採取預防、補救及輔導三大應對策略。在預防層面，我們透過流動車、簡單身體檢測（如肺活量測試）、心理測驗等工具，向青少年推廣「緩害」（Harm Reduction）理念，提升其危機意識，減低因偏差行為導致的風險，如服藥過量或性侵犯等風險。在補救層面，當發現青少年身處即時危險或可能影響其生命安全時，工作員將迅速介入，確保其獲得適切援助。在個人輔導層面，透過個案跟進或小組活動，深入了解青少年內在需求，從而提供針對性的支援與輔導，協助他們建立正向價值觀。

作者李婉儀是香港中華基督教青年會協調幹事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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