來稿｜人工智能與工作危機：你現在的職業會被淘汰嗎？

來稿作者：梁樂燊、劉鋭業



想像一個場景：在未來的某一天，你推開辦公室門，卻發現自己的座位已經被一台冷冰冰的機器取代——它效率更高，從不疲倦，也不需要薪水。而你，只能在招聘網站上苦尋一份「AI還無法勝任」的工作。這聽起來像科幻電影的情節，但事實上，這正是我們面臨的現實威脅。

在人工智能（AI）飛速發展的今天，這場技術革命已經開始顛覆全球職場。AI的崛起究竟是福音，還是災難？更重要的是，我們的未來，真的會被這些「機器同事」取代嗎？

AI的無情效率：機器如何成為「超級員工」

AI的力量不容小覷。它不僅能夠快速完成繁瑣的數據處理，還能在創意領域嶄露頭角。例如，生成式AI（如ChatGPT , Deepseek , Grok等等）都能夠在幾秒鐘內撰寫報告、設計廣告文案，甚至創作音樂；物流行業中的機器人則可以24小時不停歇地搬運貨物，效率遠超人類工人。

這些「超級員工」的出現，為企業節省了大量成本，也讓生產力達到了新的高度。然而，這背後卻隱藏著一個令人不安的數字：麥肯錫的一項研究顯示，到2030年，全球將有4- 8億個職位因自動化技術而消失。香港這樣一個以服務業為主的城市，尤其面臨著巨大的挑戰。銀行櫃員、客服代表、數據輸入員等重複性高的職業，正處於被取代的風口浪尖。一位金融行業的朋友曾半開玩笑地對我說：「現在的AI助理比我還勤奮，可能我才是那個多餘的人。」

AI為什麼無法徹底取代人類？

儘管AI的能力令人驚嘆，但它並非無所不能。我們需要明白，AI的運行依然有著明顯的局限性，而這些局限性正是人類的不可替代性所在。

AI的「創造力」其實是基於已有數據的模仿與重組，它無法產生真正的靈感。例如，AI可以模仿梵高創作出風格相似的畫作，但它無法像人類藝術家那樣，打破常規，創造出全新的藝術流派。真正的創新需要情感、直覺以及對未知的探索，而這些是AI無法企及的。例如在廣告行業，AI可以生成標準的廣告文案，但那些真正打動人心的創意，往往來自於對文化潮流、情感共鳴的深刻理解。你能想像一則由AI創作的廣告，會像經典的「Just Do It」一樣，成為世人傳頌的名句嗎？

AI可以模仿情感，但它並不具備真正的情感智慧（EQ）。在需要人際互動的職業中，例如心理輔導、醫療護理或生死教育，與人建立深層次的情感聯繫是工作的核心。AI無法理解人類情感的複雜性，也無法提供真正的關懷。在醫院裡，一位護士可能會握住病人的手，輕聲安慰：「我明白你的痛苦。」而一台AI機器人，最多只能機械地說：「請保持冷靜。」這樣的冷冰冰回應，能讓人感到溫暖嗎？

AI的運行基於數據和算法，完全缺乏對道德與倫理的理解。在面對複雜的價值觀抉擇時，AI往往無能為力。例如，在醫療行業中，醫生除了考慮數據，還需要了解病人的經濟狀況、家庭背景，甚至心理需求，從而制定最適合的治療方案。這種人性化的判斷，AI無法做到。在法律領域，AI也許能快速分析案例，甚至生成法律文件，但在面對道德灰色地帶時，只有人類律師才能做出符合社會價值的選擇。

AI的運行依賴於預設的程序和數據模型，一旦遭遇未曾見過的情況，它可能會陷入「瘋狂計算」的泥潭。而人類的靈活性和隨機應變能力，則是我們應對突發事件的核心優勢。在航空業中，儘管自動駕駛技術已經非常成熟，但每一次飛機遇到極端天氣或機械故障時，都是飛行員手動駕駛將乘客安全帶回地面的。

AI時代，我們該如何自處？

AI的崛起並非不可抗拒的災難，而是一場不可忽視的變革。與其恐慌，我們更應該冷靜思考，如何在這場浪潮中找到自己的定位。

1、強化人類優勢：著重培養那些AI無法輕易取代的能力，例如創造力、情感智慧和倫理判斷。

2、擁抱終身學習：不斷學習新技能，適應技術變化，確保自己能與時俱進。

3、與AI合作，而非競爭：將AI視為工具，而非威脅，利用它來提升效率，成為工作中的「人機協作專家」。

同時，政府和企業也應該積極採取措施，例如提供再培訓機會，幫助員工應對AI帶來的挑戰，並制定相關政策，確保技術發展不會加劇社會不平等。

AI是挑戰，但更是機遇

AI的崛起確實改變了職場的生態，但它並非人類的終結者。相反，它的存在提醒我們：人類的價值，遠不僅僅是效率和產出。我們的創造力、情感智慧和道德判斷，才是這個時代最無法取代的財富。

我們的未來不應該由算法書寫，這場變革既是挑戰，也是機遇，而我們的選擇，將決定未來的方向。

所以，當下一次有人問你：「你的工作會被AI取代嗎？」也許你可以自信地回答：「不會，因為我是人類。」

作者梁樂燊、劉鋭業博士分別是香港理工大學專業進修學院學生、學生事務總監及高級講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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