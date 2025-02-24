筆凱．傑語｜DeepSeek對教育的啓示

來稿作者：郭凱傑



近期備受矚目的DeepSeek和ChatGPT不僅展示了生成式人工智能的強大能力，更揭開了全球新一輪的科技競賽。人工智能已成為各國競逐的核心戰場，而香港若要在這場競爭中佔有一席之地，裝備下一代便至關重要。我們需要確保年輕人能掌握人工智能的應用與知識，成為科技時代的參與者而非旁觀者。

然而，香港教育目前尚未真正將人工智能融入教學。如果沒有得到是單獨的引導，學生很容易將DeepSeek視為完成作業的捷徑，反而削弱學習效能。推動人工智能教育迫在眉睫，關鍵正在於如何讓AI成為提升學習的助力而非取代學習。

人工智能教育 ≠ 編程教育

提到人工智能教育，很多人首先想到的是學習編程或開設課程讓學生認識人工智能。這些實際上並不是真正的人工智能教育；人工智能教育的核心不在於理論，而在於如何應用它來改變學習方式，提升學習效能。

人工智能的最大優勢之一是能夠實現高度個人化的學習體驗。在傳統課堂中，教師往往只能以統一的進度授課：一旦學生在某環節落後，後續的知識就可能無法跟上。而人工智能可以通過數據分析，追蹤學生的學習進程，針對其薄弱環節提供量身定制的練習和資源，讓每個學生都能按照自己的步伐進步。

這種「因材施教」的模式，離不開線上與線下學習的有機結合。例如，教師可以在課堂上專注於教學生如何使用人工智能工具，主持課室互動，啟發明辨思維，而部分知識傳授則可以在線上完成：例如在語文學習中，學生可以先完成一篇文章初稿，然後利用人工智能工具提供的建議，改進文法、調整句式，甚至了解更豐富的修辭技巧與文化背景。這不僅能幫助學生提高寫作能力，還能讓他們在與AI的互動中學到更多。同樣地，在數學學習中，人工智能能夠幫助學生探索不同的解題思路，甚至提供更高效的解法，而不僅僅是直接給出答案。

人工智能素養：正確使用的關鍵

人工智能在學習中能否帶來優勢取決於學生是否掌握正確的用法。如果學生只是利用AI抄答案，反而會阻礙他們的成長；因此，人工智能教育的另一個重要任務，就是培養學生兩條腿走路：一是如何使用AI的方式，二是學習態度和倫理。學生需要明白，人工智能是一種幫助他們解決問題、提升能力的工具，而不是偷懶的捷徑。

教育界不能因噎廢食，因為擔心學生濫用AI工具，就一刀切地禁止使用人工智能。相反，我們需要引導學生正確地與AI協作，學會從AI的建議中汲取知識。如何讓學生在使用AI的過程中保持主動學習、明辨思考，也是教育工作者需要重視的課題。

推動人工智能教育須政策支持

要實現上述目標，政策的支持至關重要。首先，需要加強對教師的培訓，幫助他們將人工智能融入教學。教師不僅要自己懂得使用AI工具，還要學會引導學生正確使用AI。這需要教師徹底改變傳統以傳授爲主的教學模式——既是挑戰，也是推動教育創新的契機。同時，教育界需要與科技企業緊密合作，更新教材與教學方法，如引入更多AI的學習平台，讓學生在課堂內外都有機會接觸人工智能，學會使用它來解決實際問題。

中聯辦主任鄭雁雄不久前的新春招待會致辭提到，香港需要守正創新、以變應變，發揮好中國與世界內聯外通的角色，方能在國際舞台上繼續「吃香」；這一切跟青年的競爭力都是離不開的。如果香港的下一代能充分掌握人工智能，將能提升科技產業乃至人才在國際舞台上立足，發揮超級聯繫人的角色。香港在科技時代中要續寫香江傳奇，必須從教育入手，幫助下一代抓緊人工智能的機遇。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監、政府咨詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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