來稿｜把握飛機拆解回收新機遇　香港需建構完整產業鏈

來稿作者：雷平宇、于承忠



香港特區政府近期在《財政預算案》中提出打造亞洲首個「飛機拆解、部件回收、處理及交易中心」的發展藍圖，為航空產業開拓新方向。運輸及物流局已透過投資推廣署與一間國際領先的航空服務公司簽署合作備忘錄，標誌著這項計劃的正式啟動。

這個看似像「廢品」的產業，實則是一項高技術含量的專業工程。根據機隊回收協會的數據，全球每年約有1,000架飛機退役，預計到2039年將增至2萬架。一架飛機高達九成的材料可被回收再用。BBC的一篇文章分析中指出，一架已經使用了20年的波音777客機，它的每台發動機都可以賣到約300萬美元，而相同的全新發動機售價可高達3,000萬美元，而發動機的壽命可以比飛機壽命更長，可見二手市場的市場潛力十分巨大。值得注意的是，二手航空零件的價值差異很大，取決於部件類型、使用狀況、維修記錄等多個因素。以發動機為例，因其技術含量高且維修成本昂貴，完好的二手發動機往往能保持較高的轉售價值。

環顧全球，法國塔布-盧爾德機場、美國莫哈維沙漠等都是成熟的飛機拆解基地。在亞洲，中國內地、日本、南韓及台灣也有相關業務，但東南亞市場仍有待開發。香港在這個新興產業具備獨特優勢：四小時航程範圍可覆蓋亞洲主要市場，十二小時可觸及全球重要城市，這種地理優勢無可替代。加上本地擁有香港飛機工程公司等世界級維修商，以及完善的國際金融、法律和物流體系，發展條件確實優越。

然而，要成功發展這個產業，香港仍需克服多項挑戰。首要難題是機場泊位緊張，飛機拆解需時以月計算，與現有機場運作構成壓力。其次是環保及認證的雙重要求：拆解過程涉及處理大量金屬、碳纖維、電子設備及燃油殘留，必須符合嚴格的環保標準。

在探討香港發展飛機拆解及回收產業時，零部件的追蹤溯源體系是一個不容忽視的關鍵環節。這不僅關係到航空安全，更直接影響整個產業鏈的可信度和市場價值。零部件追蹤系統的重要性體現在多個層面。首先是安全性考量，每個航空零部件都需要完整的「生命歷程」記錄，包括使用時數、維修歷史、故障記錄等。這些數據直接影響部件的剩餘價值和再利用潛力。

香港如要建立亞洲領先的飛機拆解中心，必須建立完善的零部件追蹤系統。這包括從拆解工序的全程記錄，到部件儲存、檢測、維修及認證的完整文件。業內人士指出，優質的二手零部件市場很大程度取決於航空公司的信譽、妥善的拆解程序，以及準確的部件履歷追蹤。

特別值得注意的是，不同國家對航空零部件的認證要求各異。美國FAA、歐洲EASA及中國CAAC等監管機構都有其特定的認證標準。香港若要成為區域性的交易中心，必須建立一個能夠滿足各方要求的統一追蹤平台。這需要運用先進的數字化技術，如區塊鏈等，確保部件資訊的真實性和可追溯性。

此外，完善的追蹤體系能為環保處理提供支撐。透過詳細記錄，可以更好地評估零部件的再利用價值，提高資源利用效率。這對建設可持續發展的航空產業具有重要意義。要實現這一目標，需要政府在政策層面提供支持，包括制定相關標準、建立監管框架，並投入資源建設必要的數字基建。同時，業界也要積極採納新技術，提升追蹤系統的準確性和效率。只有建立起完善的零部件追蹤體系，香港才能在這個新興產業中建立起獨特的競爭優勢。

人才短缺同樣令人憂慮。有業界人士指出，本地飛機維修人才的短缺迫使本地飛機維修公司長期需要在東南亞等地引入專才。隨著三跑道系統啟用，對人才的需求勢必進一步擴大。目前只有經持專業資格者拆解處理、獲適航認證的飛機部件才能進入市場流通重用。本港缺乏驗證、估值及管理的三類人才。因此，政府應強化香港國際航空學院的功能，或可與本地大學或職業訓練局合作開設專門的飛機拆解技術課程，並提供資助培訓計劃，鼓勵年輕人入行。同時，也要與企業檢討行業薪酬水平，提升職業吸引力。有航空界人士指出，目前初入行的維修員月薪僅萬多元，難以吸引新血。

面對土地不足等制約，香港必須善用粵港澳大灣區資源，實現協同發展。可考慮在內地設立拆解基地，結合珠海機場的可用空間，結合深圳的高科技製造能力和廣州的航空維修資源，形成優勢互補。香港則應專注發展高增值環節，如零部件認證、交易及再製造，並引入智能化拆解設備和大數據分析，開發環保處理技術，加上金融和法律方面的優勢，必能建立高效透明的零部件交易平台。另一方面，香港可藉此推動創新科技發展，包括3D打印等先進技術的應用。通過與大灣區科研機構和企業合作，打造集拆解、回收、研發和創新於一體的航空產業生態圈。

發展飛機拆解及回收產業是香港航空業邁向多元化的重要一步。要在這個新興市場中贏得先機，需要政府、業界及教育界的通力合作。透過完善配套設施，加強人才培訓，並善用大灣區優勢，香港定能在這個充滿潛力的產業中佔一席位，進一步鞏固其國際航空樞紐的地位。

作者雷平宇是香港高等教育科技學院建造、環境及工程學系飛機工程講師，于承忠博士 是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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