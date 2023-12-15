香港不只為C919歡呼

C919及ARJ21飛機作為國家自主研製的首兩款民用客機，不但標誌着國家民航科技的重大突破和航空製造業發展的重要里程碑，首次出訪內地以外的城市就是香港，亦體現了國家與香港的密切關係。



C919飛機將於周六（12月16日）上午自西至東飛越維多利亞港上空，環繞香港島兩次，飛行高度分別為1500呎及1000呎。市民能夠觀賞C919飛機的風采，無疑能加深對國家航空科技發展的認識。

C919載客158至192人，航程4,075至5,555公里，與空中巴士A320和波音737飛機相似。圖為行會成員參觀C919及ARJ21飛機。（行政會議秘書處）

但另一方面看，這不只是國家的事、別人的成就，也應該是我們的事。事實上，香港民航處自2012年起已參與C919飛機認證項目，自2019年起又積極參與C919的評估活動，包括飛行人員資格規範、主要最低設備清單、定期維護要求以及客艙緊急疏散示範。至於載客78至97座的窄體支線飛機ARJ21，民航處自2007年起亦參與了認證項目，並在初步認證和持續適航性方面提供支持。

民航處的機長不但曾與國家機師一起受訓，成為全球首批C919機師，這次亦負責了駕駛C919從上海飛抵香港，及會在星期六參與飛行演示。

香港作為國際航空樞紐，航空業的發展一向不俗。不但許多人受訓成為機師，我們亦擁有具規模的飛機工程及維修公司，提供飛機維修、零部件製造等服務。近十年前曾有香港機師自行組裝雙座位小型飛機，並完成環球飛行。對航空以至航空製造業抱有熱誠的人，香港一直不缺乏。

香港理工大學的航空工程課程培訓年輕人從事航空工程、飛機設計等工作，香港科技大學的航空航天工程學亦提供飛機或航空航天系統設計、維修及改良的培訓。隨着國家的民航科技和航空製造業進一步發展，加上歐美航空科技的蓬勃成熟，香港的人才只會有愈來愈多的機會一展抱負。正如香港早前參與了國家載荷專家的選拔一樣，當C919在維港上空演示的時候，香港斷不是在旁歡呼的觀眾，而應該是參與其中、攜手並進的伙伴。

更何況香港不是在單打獨鬥，而是積極與粵港澳大灣區內其他機場合作，共同建設大灣區世界級機場群，亦不只是國際航空樞紐，同時亦以成為國際創新科技中心為目標，我們絕對有理由在民航科技和航空製造方面參與更多，更上層樓。常說香港不能「食老本」，在航空事業上正是如此。