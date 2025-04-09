來稿｜國民的生活態度可提升幸福指數

來稿作者：陳文坪



芬蘭國民的幸福感並非基於GDP，而是教育水準與文明程度、法律有序社會公正、享有自由且有責任、衛生保健福利良好、國家清廉公務員效率高等綜合品質。

牛津大學福祉研究中心3月20日發佈《2025年世界幸福報告》，芬蘭連續第八年被評為世界上最幸福的國家，而多個北歐國家如丹麥、冰島和瑞典還是全球最幸福國家前幾名。美洲國家哥斯大黎加和墨西哥首次躋身前10，分別位列第六和第10。而揮軍入加沙等地圍剿巴勒斯坦哈馬斯的以色列在戰火持續一年後，其幸福感還能排名第8。著實令人意外。

可見，幸福感與經濟收入並沒有直接關聯。否則，2023年世界人均GDP為13,138美元的斯達黎加與人均GDP23,819美元的墨西哥怎能擠入十大中？亞洲的新加坡、香港、韓國、日本、台灣等經濟發達國家與地區，人均GDP比起哥斯大黎加、墨西哥高出許多，而幸福感卻是排在三十之外。臺灣的幸福感是亞洲最高的排第27，而新加坡排第34、日本排第55、韓國排第58、香港卻排在第88。

《幸福報告》是基於2022年至2024年的全球調查資料。幸福排名基於個人對生活滿意度的三年平均自我評估，同時參考人均國內生產總值、社會支援、健康預期壽命、自由度、慷慨程度，以及對腐敗的認知。

2022至2024年來到後疫情時代，亞洲許多國家剛走出疫情的陰霾。而疫情三年裡，對生活的影響、對工作的衝擊，相信許多人對疫情的陰影還揮之不去，生活滿意度自然也產生下降。而與北歐相比，亞洲的自由度還是有很大差別。特別是媒體自由、司法制度、甚至個人自由。這方方面面的得分也是亞洲許多國家得分較低的其中一大部分因素所在。

地處北歐的芬蘭，從地理位置來看，雖離亞洲遙遠，但我們對芬蘭並不陌生。一說起芬蘭這個小國，大家都瞭解是聖誕老人的故鄉，這讓人們對芬蘭多了一份喜愛與親切。還有，在智慧手機蘋果上市前，芬蘭諾基亞（Nokia）手機是市場佔有率最高的，幾乎人手一機。除此之外，該國的清廉指數是全世界最好之一。芬蘭政府公務員清廉高效，法制嚴明，社會公正。「透明國際」公佈的全球清廉指數報告，在180個國家和地區中，芬蘭總是名列前茅，為最清廉國家之一。

而2019年芬蘭的馬林政府內閣，19名部長中有12名是女性，其聯合執政的多個黨派黨魁均為女性。政府領導層中女性成員之多，凸顯女性在芬蘭社會中地位之高與男女平等。

芬蘭的強國之道是投資教育。政府給公共學校慷慨的津貼，私立學校也照樣享受同等的政府津貼，但它們不能任意調高學費或是增加學生的經濟負擔。教師是個受人尊敬、高薪酬的行業，他們經過嚴格甄選，一般上是來自優秀大專的優秀畢業生。可見，投資教育，是強國富民的力量。

當2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，芬蘭的安全風險明顯提高。但其國民並沒有憂心忡忡，除了加強防衛，生活如常。以色列人民也一樣，雖然中東衝突不斷，以色列長期處於備戰狀態，戰火時而在境內發生，防空警笛不時也響起，但並沒有影響人民的生活，幸福感才能提升。

曾宣佈國家破產的冰島，也取得長足進步，連續兩年入三甲。而亞洲的其它地區，雖生活在相對和平環境，與以色列相比，幸福指數卻相差一大截。芬蘭、以色列人民在面對外在威脅時，其國民的生活態度，是值得亞洲人民學習的。亞洲的幸福指數被歐美大洋洲拋在後。當政者須多加深思，如何進一步提高全民的幸福指數，也是施政日程表不可或缺的一部分。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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