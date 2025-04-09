仲點論政｜別輕視住劏房的精神壓力

來稿作者：劉仲恒



人們的居住環境，會因個人情況和社會規劃而有所差異，這是常理。居住空間寬敞，自然讓人心曠神怡、悠然自得。然而，若以為身處納米樓乃至劏房這樣狹小的居住空間，僅是面積縮小，別無其他影響，那就大錯特錯了。事實就是，長期居住在劏房，會給居住者帶來精神壓力，那是鐵一般的事實。

居住面積狹小，必然引發擁擠問題。政府數據顯示，本港大概有11萬個劏房，居住人口超過21萬名居民。與此同時，由差餉物業估價署提供的數字可見，劏房樓面面積的中位數約125平方呎，有一半劏房面積不足140平方呎。部分劏房面積甚至不足75平方呎，也就是連7平方米都不到。

在這樣的空間環境中，幾口人共同居住，根本無法通過實體分隔出獨立房間來保障隱私。因此，劏房居民嚴重缺乏個人空間，同時也無法擺脫日常生活恆常受到其他家人干擾的困擾。久而久之，父母可能會承受精神壓力，出現失眠症狀，與孩子的溝通也會減少。對於兒童而言，生活在劏房家庭的孩子，可能會產生憂鬱、孤獨情緒，甚至血壓升高等情況。此外，由於無法擺脫外界干擾專心學習，學業成績下滑的情況屢見不鮮。這樣的環境會讓孩子感到無助，有些小朋友還會因自卑而疏遠他人。更關鍵的是，這些心理狀態會伴隨孩子成長，延續至成年。

幾天前，首批簡約公屋的元朗攸壆路項目派鑰匙了，成功申請的居民已陸續分批入伙。這個離錦綉花園不遠的項目，提供近1,800個一至兩人單位和390個三至四人單位。簡約公屋同類型單位的面積，通常僅比傳統公屋小1至5平方米，三至四人單位樓面面積約25平方米，四至五人單位更是達到約31平方米。相對寬敞的居住環境，不但能夠改善居民的身體健康和家庭狀況，還能減輕精神方面壓力，確實是一件大好事。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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