來稿｜用科學平台推動人文學科教育

來稿作者：譚麗時



我們現在身處百年未見之大變局，在當下國際局勢瞬間萬變、貿易戰越演越烈的情況下，如何強化香港的競爭力是個關鍵議題。毋庸置疑，未雨綢繆是必須的，今天的年輕學生就是明日香港社會的棟樑，只有教育做好了，才有能力跟別人競爭。所以把更多社會資源放在教育上，以至善用科技平台來推動教育至為重要。

近年大家意識到，要推動可持續經濟發展，並進一步發展新質生產力，我們都需要培養好的人才。創科人才固然重要，但也不應過於側重而失去全盤考量。為此，以往在中小學裡大力推動的「STEM」已經優化為「STEAM」（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，加入統稱為「藝術」的人文學科。這樣培育優質的學生，在為香港未來發展鋪路之餘，也能符合國家高質量發展的國策。

特區政府在2024年的《施政報告》裡宣佈成立教育、科技和人才委員會，就是為了香港吸納優秀的創科人才，以便引領科創產業的改革定位和佈局，然後再借助河套深港科技創新合作區，把香港園區發展成爲聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐。

跟STEAM的其他四個方面相比，人文學科較為傳統，但那並不意味著就要用傳統的方法來教。既然我們現在身處科技和互聯網的時代，使用創新的途徑來教人文學科絕對合理，只要效果好便可了。大灣區青年發展促進會去年10月在灣仔會展舉辦的展覽擴闊了很多市民的眼界，讓他們親身感受到科技創新為生活帶來的益處，這些好處當然可以應用在人文學科的教育上。今年的展覽在那個基礎上，再加上人才交流的因素，更貼近香港未來發展的需要。

在教育裡，學生是接受知識的一方，有新的科技平台幫助他們學習，自然事半功倍。但受益的不只是學生，教師也能直接受惠。其實，為了幫助學校更有效地落實STEAM裡的人文學科課程，教育局提供了多元化的教師專業培訓課程、相關的研討會和工作坊，讓教師做好準備，得以充分了解國家發展等內容，同時準確掌握小學人文科的課程評估要求和教學方法。自上學年起，教育局每年提供了大概4千個專業培訓課程名額給教師。科技平台可以發揮支持和補充的功能，讓教、學雙方都能更有效地學習。

國家在教育方面重視「強師賦能」，筆者對此深表讚同。先要拓寬了教師的專業知識和視野，才能把學生教好，授予他們新的知識。用科技平台進行教育以前是大專教育界才能享有的「專利」，現在卻能普及到中小學的師生群體裡，確實值得珍惜和好好利用。

作者譚麗時是大灣區青年發展促進會主席、inno4life—創意文化及科技創新展覽策展人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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