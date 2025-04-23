來稿｜為何仍要「大嘥錢」？

來稿作者：歐陽熙



香港連年錄得千億財赤，政府以此為由削減教育、醫療、交通津貼等民生福利，卻對內部資源浪費問題視而不見，繼續任由公帑在無謂開支上流失。近日適逢財務委員會特別會議，揭露政府部門在吉祥物開發及手機應用程式（App）上的支出尤其值得重新檢視。

數據顯示，政府過去五年共開發116個手機應用程式，當中數十個因使用率低而下架，餘下的76個App中不少功能重複、實用性低，卻耗費巨額開發及維護費用。與此同時，超過100隻政府吉祥物散落於不同部門，多數鮮為人知，卻需持續投入資源「供養」。此等財政亂象，實在教市民不解。

或者因為「大嘥鬼」的成功，政府其他部門熱衷以卡通形象作為宣傳工具的做法，卻往往事倍功半。在百多個吉祥物中，僅有少數深入民心，其餘大多默默無聞。以「大嘥鬼」為例，其社交媒體平台的年度營運費用達百萬元，幸好尚算成功，資源投入說得過去，但其他知名度欠佳的吉祥物，卻仍要投入不菲資源，換來的卻是寥寥可數的社交媒體互動反應，投資回報率極低。

部門與部門間更是各自為政，功能相近的吉祥物層出不窮，如防詐騙宣傳就有「提子」、反詐騙協調中心的「反詐仔仔」，以及「防騙關羽」和「滅罪孔明」等角色，真的不覺過於重複嗎？成功的吉祥物，貴精不貴多，一兩個就夠，例如日本的「熊本熊」就成功打響名堂，透過旅遊推廣和衍生產品實現經濟效益，與本港吉祥物多淪為部門「爭功」工具的情況，不可同日而語。

手機應用程式開發情況，亦陷入相同怪圈。政府五年間開發116個App，開發費用由數十萬至數百萬不等，加上高昂的年度維護費用，所費不菲。屋宇署的「窗安無事」App下載量僅1.4萬次，開發成本26萬元，但年度維護費卻高達40多萬元，功能卻連基本的中文搜尋也未能提供。土木工程拓展署的「寶雲道斜坡研習徑」App下載量僅千餘次，成本效益極低。「幻彩詠香江」App耗資50萬元開發，僅提供音樂播放及導航功能，這些功能完全可透過現有免費平台實現，實屬南轅北轍。

這些資源浪費現象，究其根本，在於缺乏統籌規劃機制。各部門為彰顯業績，或達到某一KPI，競相推出項目，卻欠缺統一標準評估實用性與成本效益。教育局五年內開發10個App，其中6個已下架，足見前期規劃失當，導致資源重疊，效益低下。

面對庫房空前緊絀，政府必須正視此內耗問題，包括考慮設立跨部門統籌機制，審視所有吉祥物和應用程式的開發與運營，避免功能重複，並引入嚴格的成本效益評估，對低效項目立即下架或停止更新，同時借鑑國際成功經驗，如日本吉祥物商業運營模式和英國政府「GOV.UK」統一入口平台，亦要定期公開透明報告相關開支，加強問責性。

經濟不景，要市民共渡時艱，尚可理解，但若然政府繼續漠視內部資源錯配問題，實在難以服眾。當務之急是審視現有項目，果斷削減低效開支，將寶貴公帑用於真正民生所需，重建市民對特區政府財政管理的信心。

作者筆名歐陽熙是資訊科技公司顧問，曾於跨國科企處理及打擊電子商貿詐騙、假新聞及訊息工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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