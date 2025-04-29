張美雄｜為何說港口交易勿打小算盤？且看中央兩部委最新表態

據美媒《華爾街日報》日前報道，意大利航運巨頭Aponte家族持有的地中海航運公司（TiL）計劃先收購長和集團巴拿馬港口以外的41個港口，再把兩個巴拿馬運河港口51%股權，交貝萊德旗下GIP持有，餘下由TiL持有。若消息屬實，這一精心設計的交易後果顯而易見：通過分階段操作，巴拿馬運河港口所有權最終落入美資手中。



對此，國家市場監督管理總局27日明確表示高度關注今次交易，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。外交部28日也回應稱，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為。希望有關各方審慎行事，與中方有關部門充分溝通。

「財技」難以繞過監管

從法律層面看，國家《國反壟斷法》為這類型涉及國家戰略安全的交易建構了嚴密的制度防線。該法不僅規定任何可能排除、限制市場競爭的經營者集中行為都必須事先申報審查，更賦予監管部門對涉及國家安全、公共利益交易的特別審查權。值得注意的，前述涉及43個港口的跨國交易，無論採取何種分拆包裝的手法，都難以規避法律設定的審查。在完善的法律體系面前，企圖用「財技」繞過監管是行不通的。

再看國際經驗，戰略資產交易向來是國家安全的敏感領域。美國近年以「國安」為由，持續阻撓美企向華為出售技術和設備，就是最典型的例子。近期，特朗普公開要求「美國軍商船隻必須免費通行巴拿馬運河港口」，更是將美方對運河控制權的覬覦暴露無遺。一旦這些關鍵基礎設施的經營權全部易主，限流、歧視性收費等經濟脅迫手段就會接踵而至，將對中國航運、國際貿易命脈等構成不容忽視的威脅。

港企須履行國安和公共利益的責任

國家市場監管總局一個月前已表示，將依法審查今次交易，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。這是基於充分的法律依據和審慎的監管考量，體現了對國家安全負責任的態度。在涉及國家核心利益的大是大非問題上，中央政府始終立場鮮明、態度堅決，也有完備的法律框架和監管機制來確保審查的嚴謹性。

在大國博弈白熱化、百年變局加劇演進的當下，涉事港企理應認清國際形勢之複雜、港口交易之後果，自覺配合國家的依法審查，嚴格遵循反壟斷法規要求，摒棄以「財技」矇混過關等僥倖想法。作為從國家發展中壯大的跨國巨企，在追求商業利益的同時，更須切實履行維護國家安全和公共利益的責任。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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