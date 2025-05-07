綠惜地球｜垃圾收費該見「好」就收還是迎難而上？

來稿作者：黃子勁



環境及生態局局長謝展寰4月9日在立法會會議上宣佈，政府將在7月向立法會環境事務委員會匯報垃圾收費的進展及對其重啟的評估。儘管比原定進行匯報的時間遲了一點，但各界和環團仍期待一個適合香港社會的方案出台，畢竟我們又多花了一年的時間。

值得回顧的是，去年5月27日，政務司副司長宣佈暫緩實行垃圾收費，同時亦承諾加強減廢工作，在過去一年，政府除了努力加強回收，也推動公眾減廢教育和宣傳，讓我們看到曙光。最近謝局長回應立法會議員的查詢時指出，2024年市民在綠在區區進行回收的次數達1,270萬次，較2023年激增約80%，以重量計算，2024年綠在區區的回收物總量較2023年增長了近60%，而人均廢物棄置量也從2023年的1.44公斤下降到2024年的1.4公斤。為了進一步增加廚餘回收，環境保護署一直在全港增設廚餘回收桶，從2024年的1,200個預計增加到2025年的1,600個左右。這些成效都為重啟廢物收費打下良好基礎。

從經濟角度來看，儘管本地和全球經濟低迷，但韓國的經驗證實，推行廢物收費是對經濟有利的。根據聯合國聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（UNESCAP）的一份報告，韓國自1995年推行垃圾收費後，日均廢物量由1994年的58,118噸減少至2004年的50,007噸，跌幅達24%，同期廢物處理成本下降，加上回收產品市場價值增加，累計產生了超過8萬億韓元（80 億美元）的經濟效益，2004年的回收物總量更是1994年的2.8倍。

團結香港基金會研究經理林功成亦認同這說法，並強調「污者自付」原則為全球廣泛採用，也將帶來長期經濟效益。根據其研究，每減少一噸廢物，就能獲得價值955.5港元的淨收益，而回收一噸廢物則可產生125.6港元的收益，推動廢物收費估計年淨收益為6.373億港元。近年香港政府面臨財赤，好應該借鑑南韓一石二鳥的成功經驗，認真考慮重啟垃圾收費。

雖然有人認為，香港一切應以方便為先，轉廢為能可能更為適合，又稱垃圾焚化是安全的，獲全球廣泛採用。綠惜地球引用ToxicoWatch 一項對立陶宛焚化爐附近的生境進行生物監測研究，認為不應依賴焚燒來應付廢物問題。研究員調查了立陶宛考納斯（Kaunas）一座自2020年11月起投入運作的焚化爐，並對焚化爐附近採集的雞蛋、松針和苔蘚進行了初步的生物監測研究。2022年的研究結果顯示，全部6隻雞蛋樣本的二噁英含量均超過了「歐盟指令2013/711/EU」規定的食品安全上限，而植被、松針和苔蘚樣本的分析結果顯示，焚化爐附近地區的二噁英維持高水平，因此僅依靠焚化和轉廢為能來應付廢物問題，可能會帶來更可怕的環境問題。

雖然香港每日的人均棄置量在2024年下跌至1.4公斤，看似「好」轉，促發某些人放棄政策的念頭，但撫心自問，這對比 2013 年《香港資源循環藍圖 2013-2022》所訂的 0.8 公斤仍有雲泥之別。借鑑南韓的經驗及團結香港基金的研究，綠惜地球認為今夏是重啟垃圾收費的良機。我們建議政府在所有政府物業（公共屋邨除外）先行先試，汲取經驗，然後再擴展到企業及商界。其實商界早在多年前已逐步履行「環境、社會和管治」責任，對垃圾收費和減廢工作一早有所準備，只要政府場所實行垃圾收費，計劃即可逐步擴展至商界，實行一年後，便可在全港推行垃圾收費。現屆政府經常說「迎難而上」，這正是我們為環境和下一代展現迎難而上精神的最佳時機。

作者黃子勁博士是綠惜地球副總幹事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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